پیام صدرنشینی داماش را تثبیت کرد/ برق شیراز از سد ایرانجوان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از ساعت 14:30 امروز جمعه با برگزاری سه دیدار از گروه‌های دوگانه پیگیری شد که طی آن تیم برق شیراز با یک گل از سد ایرانجوان بوشهر گذشت، جدال تیم‌های تربیت یزد و مس رفسنجان بدون رد و بدل شدن گل به اتمام رسید و دو تیم شهرداری بندرعباس و نفت مسجد سلیمان نیز به نتیجه تساوی یک بریک رضایت دادند.

امروز همچنین قرار بود تیم‌های داماش گیلان و پیام خراسان در چارچوب دیداری از هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در ورزشگاه عضدی رشت مقابل هم صف آرایی کنند که به علت عدم حضور تیم پیام در زمین مسابقه این بازی برگزار نشد و داور رای به پیروزی 3 بر صفر تیم میزبان داد.

گروه "الف":

* داماش گیلان 3 - پیام خراسان صفر

- این بازی به علت عدم حضور تیم پیام در زمین 3 بر صفر به سود تیم گیلانی اعلام شد.

* تربیت یزد صفر - مس رفسنجان صفر

* شهرداری بندرعباس یک - نفت مسجد سلیمان یک

گل‌ها: مسلم محمدنژاد (11) برای شهرداری و جلیل سواری (63) برای نفت

جدول رده بندی:

1- داماش گیلان 38 امتیاز

2- مقاومت شهید سپاسی شیراز 35 امتیاز

3- شهرداری یاسوج 31 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- مس رفسنجان 29 امتیاز

5- گل گهر سیرجان 28 امتیاز (یک بازی کمتر)

6- نفت مسجد سلیمان 27 امتیاز - تفاضل گل صفر، 25 گل‌زده

7- شهرداری بندرعباس 27 امتیاز - تفاضل گل صفر، 23 گل زده

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10- تربیت یزد 26 امتیاز

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12- فولاد نطنز 24 امتیاز - تفاضل گل 3-

13- سازمان همیاری اراک 24 امتیاز - تفاضل گل 9-

14- پیام مشهد 20 امتیاز (یک بازی کمتر)

گروه "ب":

* برق شیراز یک - ایرانجوان بوشهر صفر

گل: محمد پورمند (63)

جدول رده بندی:

1- آلومینیوم هرمزگان 41 امتیاز

2- مس سرچشمه کرمان 40 امتیاز

3- گسترش فولاد تبریز 33 امتیاز

4- ابومسلم مشهد 32 امتیاز

5- نساجی مازندران 30 امتیاز (یک بازی کمتر)

6- ایرانجوان بوشهر 28 امتیاز

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10- برق شیراز 23 امتیاز

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12- استقلال اهواز 22 امتیاز (یک بازی کمتر)

13- داماش دورود 19 امتیاز (یک بازی کمتر)

14- سپیدرودرشت 17 امتیاز