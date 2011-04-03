مسابقات واترپلوی جوانان جهان قرعه کشی شد/ ایران با ایتالیا همگروه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی واترپلوی جوانان جهان با حضور "کورنل مارکولسکو" مدیر اجرایی فدراسیون جهانی شنا، "دیمیتری دیاتسو" عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی شنا و "جیانی لونزی" رئیس کمیته فنی واترپلوی جهان در محل شهر تریئست ایتالیا برگزار شد.

طی این قرعه کشی تیم های شرکت کننده به چهار گروه پنج تیمی تقسیم شدند که تیم ایران در گروه B این رقابت ها قرار گرفت.



گروه A: فرانسه، پرتغال، استرالیا، آلمان و کانادا

گروه B: ایتالیا، قزاقستان، کویت، مجارستان و ایران

گروه C: مونته نگرو، ازبکستان، کرواسی، برزیل و مصر

گروه D: مکزیک، صربستان، آمریکا، اسپانیا و آفریقای جنوبی

