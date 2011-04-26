پارسال 90 هزار تن آسفالت در زنجان تولید شد

خلیل رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: از این رقم 54 هزار تن توسط فینیشر در سطح شهر پخش و 32 هزار تن نیز جهت لکه گیری توسط اکیپ های دستی به مناطق سه گانه شهرداری ارسال شد.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت بیش از چهار هزار تن آسفالت نیز به منظور ترمیم نوارهای حفاری شرکت های مخابرات و آبفا در سطح شهر پخش شد.

رحیمی با اشاره به تولید 15 هزار تن مصالح اساس افزود: تولید انواع محصولات بتنی مورد نیاز پروژه های عمرانی شهرداری و بخش خصوصی از دیگر تولیدات این سازمان می باشد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری زنجان در خصوص استخر قیر کارخانه بناب گفت: عملیات احداث آن با ظرفیت ذخیره سازی 2500 تن و با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و 200 میلیون ریال به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است.

رحیمی افزود: اتمام عملیات احداث استخر اولیه و ثانویه آب کارخانه آسفالت سارمساقلو با هزینه ای بالغ بر801 میلیون ریال ، راه اندازی سیستم پخش محلول قیر امولسیون ، اجرای اتوماسیون اداری در سازمان و واحدهای تابعه و راه اندازی آزمایشگاه سازمان جهت کنترل کیفیت محصولات تولیدی از دیگر اقدامات سازمان عمران شهرداری در سال گذشته است.