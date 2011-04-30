راه اندازی نمایشگاه دائمی عرضه محصولات تولیدی ساوجبلاغ

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ اظهار داشت: این قطعه زمین در شهرک اداری هشتگرد و در جوار اداره بارزگانی واقع شده است.



وی افزود: زمین اختصاص یافته با نظارت شهرداری هشتگرد و اداره بازرگانی برای ساخت و راه اندازی بزودی به بخش خصوصی واگذار می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه انواع محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای این شهرستان، تولیدات صنایع ساوجبلاغ و دستاوردهای هنری هنرمندان این منطقه عرضه می شود.



فرماندار ساوجبلاغ افزود: دو هیئت اقتصادی بازرگانی متشکل از صاحبان صنایع و تجار این شهرستان برای گسترش مناسبات تجاری خارجی به دو کشور اعزام می شوند.



وی گفت: در سالهای اخیر هم دو هیئت اقتصادی – بازرگانی از ساوجبلاغ به جمهوری آذربایجان و الجزایر سفر کرده بود.



حدادی خاطرنشان کرد: رونق صنایع ساوجبلاغ و ایجاد بازارهای مناسب فرامرزی برای عرضه محصولات کشاورزی و صنعتی این شهرستان از اهداف اعزام این تورهاست.



ساوجبلاغ 700 واحد صنعتی دارد.



