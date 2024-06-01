ورود سرمایه خارجی با دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم

نرسی قربان، کارشناس حوزه اقتصاد انرژی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره میزان فعال شدن دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم گفت: یکی از اتفاقاتی که در حوزه دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم افتاد، برقراری ارتباط دوباره با کشور ترکمنستان بود. ما پیش از این هم طی قرارداری که با این کشور، داشتیم، از ترکمنستان، گاز وارد می‌کردیم؛ اما بعد به دلایلی، این ارتباط قطع شد. پس از پرداخت بدهی ۱.۶ میلیاردی به این کشور، توانستیم دوباره، دیپلماسی انرژی را با این کشور برقرار کنیم.

قربان در ادامه بیان کرد: باید بدانیم که ایران به عنوان دومین کشور دارای ذخایر گازی دنیا، می‌تواند با تعاملاتی که رئیس جمهور فقید با کشورهای دیگر، برقرار کرده است، تبدیل به هاب منطقه‌ای شود؛ به این شکل که از کشورهای دیگر هم گاز وارد کند و به کشورهایی که نیازمند گاز هستند، بفروشد. ما می‌توانیم از ترکمنستان گاز وارد کنیم و به کشورهای دیگر از جمله عراق و پاکستان بفروشیم.

وی ادامه داد: البته که تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای نیازمند افزایش تولید گاز در ایران است؛ ایران با وجود دارا بودن ذخایر گازی، در زمستان با مشکلات مصرف گاز روبه ‎‏رو است. به همین دلیل باید تعاملات منطقه‌ای را افزایش دهیم که البته در دولت سیزدهم و در زمانی که رئیس‎ جمهور فقید سرکار بود، این مهم اتفاق افتاد، دولت بعدی باید ادامه دهنده دیپلماسی فعال انرژی دولت قبل باشد.

این استاد اقتصاد انرژی، با بیان اینکه در دولت سیزدهم در زمینه سرمایه ‎گذاری در حوزه انرژی اقدامات مؤثری انجام شد، افزود: دولت باید روی بهداشت و درمان سرمایه گذاری کند و سرمایه‌‎گذاری روی نفت و گاز و در مجموع حوزه انرژی را به بخش خصوصی و مردم محول کند. طبق نظر کارشناسان برای به قلتک افتادن چرخه صنایع نفت و گاز، نیاز به سرمایه گذاری بالایی به اندازه ۲۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز، احساس می‌شود.

وی ادامه داد: دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم باعث ورود سرمایه خارجی به کشور شد که این نتیجه تلاش‌های دولت رئیس جمهور فقید است؛ با افزایش تولید می‌توان این سرمایه گذاری بخش خارجی را افزایش داد و از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استفاده و به صورت هدفمند سرمایه‎ مردم و بخش خصوصی را به جای صرف در بخش‌هایی مثل طلا، سکه و دلار، به سمت سرمایه‎ گذاری در صنایع نفت و گاز برد.

قربان گفت: با ورود سرمایه‏ خارجی، تکنولوژی هم به کشور وارد می‌شود. سرمایه‎ گذار خارجی با خودش تجهیزات به روز می‌آورد و تکنولوژی آن دستگاه به مهندسین داخلی قابل انتقال است. این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در حوزه شرکت‌های دانش‎‏بنیان، گفت: ما متخصصان خوبی در حوزه انرژی داریم و اقدامات رئیس جمهور فقید در این حوزه خیلی خوب بوده است؛ با توجه به ظرفیت‌های این حوزه، نیاز است که اقدامات بیشتری انجام شود و در این حوزه هم سرمایه ‎گذاری کنیم.