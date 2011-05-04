فرزاد عبداللهی که روز سه شنبه موفق به کسب مدال طلای جهان شد ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: هدف من کسب عنوان قهرمانی و رسیدن به مدال طلا بود، برای تحقق این هدف خیلی زحمت کشیده و آسیب های جدی را پشت سر گذاشتم و خوشحالم که به خواسته خود رسیدم.

وی افزود: خیلی آماده بودم و انگیزه زیادی هم داشتم هر حریفی را می توانستم شکست دهم. اگر استیون لوپز آمریکایی هم بود نمی توانست مرا در راه رسیدن به مدال طلا متوقف کند. ضمن اینکه او اگر می دانست که می تواند قهرمان شود حتما به کره جنوبی می آمد.

این قهرمان جهان در مورد سطح فنی مسابقات گفت: رقابتهای سطح بالا و خوبی را شاهد بودیم. من دوره قبل هم حضور داشتم ولی مسابقات این چنین سطح بالا نبود. برگزاری رقابتهای انتخابی المپیک باعث شده تا همه با آمادگی بالا به میدان آمده و واقعا مسابقات جذاب و دیدنی را شاهد بودیم.

ملی پوش وزن ششم تیم ملی تکواندو در مورد رقبای خود گفت: یبا شکست حریفانی از غنا، اکراین، آرژانتین، ایتالیا، آذربایجان و ترکیه موفق به کسب مدال طلای جهان شدم. حریف ایتالیایی بلند قامت و خوش تکنیک بود و با استفاده از تجربیات مربیان و اتخاذ یک تاکتیک مناسب او را شکست دادم.

عبداللهی در ادامه افزود: خوشحالی من برای این قهرمانی همان لحظه و بالای سکوی قهرمانی بود، دیگر به آن فکر نمی کنم. می خواهم این عنوان را تا چند سال تکرار کنم. اکنون به مسابقات جام جهانی آینده و اگر خدا بخواهد رقابتهای المپیک فکر می کنم.

وی در پایان گفت: تمامی نفرات تیم ما مدتهاست برای موفقیت در این مسابقات سخت تلاش می کنند. همه آماده هستند و مستحق کسب مدال طلا هستند. شایسته ترین تیم برای قهرمانی هستیم و به امید خدا می توانیم در خاک کره ، جام قهرمانی را از آنها بگیریم.

بیستمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان با حضور تکواندوکاران 149 کشور 11 اردیبهشت ماه در کره جنوبی آغاز و روز جمعه تا 16 اردیبهشت ماه به پایان می رسد.