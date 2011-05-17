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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۲۱

پورمحمدی به مهر خبر داد:

برنامه جدید دستگاه‌های نظارتی برای نظارت بر صحت آمارهای اعلامی

برنامه جدید دستگاه‌های نظارتی برای نظارت بر صحت آمارهای اعلامی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حدود 10 موضوع مهم آماری مثل نرخ تورم، بیکاری، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد را در دستور گذاشته‌ایم که این آمارها را مستقل از نهادهای اعلام کننده به عنوان نظارت بر اعلام آمار مورد بررسی قرار دهیم.

حجت الاسلام مصطفی پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بحث نظارت بر آمارهای اعلام شده از سوی برخی مسئولان و دستگاه های دولتی گفت: این نکته بسیار مهمی است ما هم در شورای دستگاه های نظارتی کشور و هم در سازمان بازرسی یک برنامه جدیدی را طراحی کرده ایم که بر آمارهای اعلامی هم نظارت کنیم .

وی افزود: حدود 10 موضوع مهم آماری را مثل نرخ تورم ، بیکاری ، نقدینگی تولید نا خالص داخلی نرخ رشد را در دستور گذاشته ایم که این آمارها را مستقل از نهاد های اعلام کننده به عنوان نظارت بر اعلام آمار مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: این اقدام نه تنها از سوی سازمان بازرسی بلکه با مشارکت تمامی دستگاه های نظارتی خواهد بود.
 

کد مطلب 1313299

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