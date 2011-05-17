به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گراند اسلم روسیه به عنوان یکی از پنج گرانداسلم بزرگ دنیا در سال 2011 طی روزهای ششم و هفتم خردادماه در مسکو برگزار می شود. این دوره از مسابقات به عنوان یکی از مراحل کسب سهمیه المپیک می باشد که امتیاز بالایی برای جودوکاران دارد.

در این دوره از مسابقات 526 جودوکار از 62 کشور جهان به مدت دو روز به رقابت خواهند پرداخت. "آرمن گالستیان" از روسیه ، "یوران مورن" از هلند، "لودویک پاسیچر" از اتریش، "یاماموتو" از ژاپن، "تاگاسان باتار" از مغولستان، "ایلیادیس" از یونان، "چول مین هو" از کره جنوبی و "عبدالله تنگریف" از ازبکستان برخی از چهره های سرشناس جودو جهان هستند که در این دوره از رقابتها به میدان می روند.

در میان اسامی جودوکاران شرکت کننده در این مسابقات نامی از نمایندگان ایران دیده نمی شود. رقابتهایی که امتیاز آن برای کسب سهمیه المپیک محسوب می شود هر هفته در گوشه کنار دنیا برگزار می‌شود و تیم ملی ایران بعد از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و اعزام دو جودوکار به رقابتهای بین المللی باکو، در مسابقه دیگری شرکت نکرده و فاصله جودوکاران ایران در رنکینگ جهانی با صدر جدول بیشتر و بیشتر می شود.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی 22 جودوکار برتر هر وزن در رنکینگ جهانی به مسابقات المپیک 2012 لندن راه پیدا می کنند. این در حالی است که بهترین جودوکار ایران در رنکینگ جهانی، یعنی میراسماعیلی در مکان شصتم قراردارد و بدون شرکت در اینگونه مسابقات نمی توان رنکینگ را ارتقاء داد.