به گزارش خبرنگار مهر، سپاهان پس از قهرمانی غیر منتظره در لیگ دوم، با قهرمانی در لیگ نهم به جمع سرخابی‌ها تهران که دو عنوان قهرمانی در لیگ برتر داشتند، اضافه شد اما زردپوشان دیار زاینده روز 25 اردیبهشت‌ماه سال 90 با قطعی کردن قهرمانی خود در لیگ دهم، دومین قهرمانی متوالی در این مسابقات را کسب و تنها تیم ایران لقب گرفتند که سه مرتبه فاتح این جام شده است. جالب است بدانید تیم سپاهان در دومین دوره لیگ برتر هم پس از تساوی برابر پرسپولیس قهرمان زودهنگام لیگ برتر لقب گرفت.

البته در 10 دوره برگزاری مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های پرسپولیس، سپاهان، پاس تهران، فولاد خوزستان، سایپا کرج و استقلال موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند که پیش از پایان لیگ دهم تنها سه تیم پرسپولیس، استقلال و سپاهان دو مرتبه فاتح این جام را بالای سر برده‌ بودند.

پرسپولیس نخستین قهرمان لیگ‌برتر، اولین تیمی بود که با قهرمانی در لیگ‌هفتم دو مرتبه فاتح این مسابقات شد و استقلال با قهرمانی در دوره‌های پنجم و هشتم دومین تیمی بود که دو جام لیگ‌برتر را به کلکسیون افتخاراتش اضافه کرد اما در نهایت سپاهان خود را به دو باشگاه سرخابی تهران رساند و با قهرمانی در لیگ دهم بالای سر آنها قرار گرفت.

در ادوار مختلف رقابت‌های فوتبال باشگاهی ایران، پاس تهران با دو قهرمانی متوالی در لیگ تخت‌جمشید نخستین تیمی بود که دو سال پیاپی عنوان قهرمانی در یک جام فوتبال کشورمان را بدست می‌آورد. البته پرسپولیس فاتح آخرین دوره لیگ منطقه‌ای کشور و قهرمان نخستین دوره جام تخت جمشید بود اما پاس نخستین تیمی بود که در یک جام دو قهرمانی کسب کرده است.

پاس این رکورد را با قهرمانی در دو دوره نخست جام آزادگان تکرار کرد و سایپا با دو قهرمانی متوالی در دوره‌های سوم و چهارم لیگ آزادگان دومین تیم بود که چنین موفقیتی را بدست آورد. پرسپولیس با قهرمانی در دوره‌های پنجم و ششم این جام پس از پاس و سایپا به این رکورد رسید و با قهرمانی در دوره‌های هشتم و نهم این جام، موفقیت خود را تکرار کرد.

استقلالی‌ها اما که در 28 دوره برگزاری مسابقات فوتبال ایران 7 عنوان قهرمانی بدست آورده‌اند، در حسرت بدست آوردن دو جام قهرمانی متوالی در فوتبال باشگاهی کشورمان سه سر می‌برند. البته پرسپولیس در لیگ آزادگان چهار عنوان قهرمانی بدست آورد و تاکنون تنها تیم باشگاهی کشور محسوب می‌شود که در یک جام ایران به چنین افتخاری دست یافته است.

در بین مربیان ایران امیر قلعه‌نویی هم توانست به همراه سپاهان رکوردی تاریخی را به نام خود ثبت کند. وی نخستین مربی بود که استقلال را قهرمان لیگ برتر کرد و پس از آن در سه دوره گذشته مسابقات لیگ برتر به همراه تیم استقلال(لیگ هشتم) و سپاهان(لیگ‌های نهم و دهم) جام قهرمانی را بالای سر ببرد تا از این نظر برترین مربی ایران لقب بگیرد.

علی پروین به همراه پرسپولیس در لیگ اول، فرهاد کاظمی با سپاهان در لیگ دوم، مجید جلالی به عنوان سرمربی پاس در لیگ سوم، ملادن فرانچیچ به همراه فولاد در لیگ چهارم، علی دایی با سایپا در لیگ ششم و افشین قطبی به عنوان سرمربی پرسپولیس در لیگ هفتم، مربیان دیگری بودند که در دوره‌های مختلف لیگ برتر تیم‌هایشان را به عنوان قهرمانی رساندند.

در بخش آقای گل، حسین کلانی با کسب دو عنوان آقای گلی متوالی(دوره دوم مشترک با صفر ایرانپاک در لیگ منطقه‌ای) نخستین بازیکنی بود که در دو دوره متوالی به این عنوان دست یافته است. غلامحسین مظلومی در دوره‌های اول و دوم تخت جمشید در کنار کلانی قرار گرفت و در نهایت غلامرضا عنایتی با کسب عنوان آقای گلی لیگ‌های چهارم و پنجم نامش را در بین گلزنان برتر تاریخ فوتبال کشور ثبت کرد.

غلامحسین مظلومی که در دوره چهارم جام تخت جمشید هم عنوان آقای گل را بدست آورد، نخستین بازیکن فوتبال ایران لقب گرفت که سه مرتبه آقای فوتبال ایران شد و غلامرضا عنایتی هم که در نخستین دوره لیگ‌برتر با پیراهن ابومسلم عنوان آقای گلی لیگ را بدست آورد، با کسب این موفقیت در لیگ‌های چهارم و پنجم در کنار مظلومی قرار گرفت. البته عنایتی با کسب 3 عنوان آقای گلی در لیگ‌برتر، در بین مردان گل 10 سال اخیر فوتبال ایران رکوردار است.

از سوی دیگر از نظر کسب قهرمانی در لیگ، سپاهان با سه قهرمانی، یک عنوان نایب قهرمانی و یک مقام چهارمی بالاتر از استقلال قرار گرفت که با کسب 2 عنوان قهرمانی، 2 عنوان نایب قهرمانی، 2 عنوان سومی و یک جایگاه چهارم، پیش از این در صدر این رده بندی قرار داشت. البته در پایان دیدارهای هفته سی و چهارم دهمین دوره لیگ برتر مشخص می‌شود استقلال به 3 عنوان نایب قهرمانی می‌رسد یا سه عنوان سومی. پرسپولیس هم با 2 قهرمانی، 2 عنوان سومی و 2 جایگاه چهارمی در جایگاه‌های سوم این رده بندی قرار گرفته‌است.

ذوب آهن با 3 عنوان نایب قهرمانی تنها تیم مدعی سال‌های اخیر فوتبال ایران بوده که حسرت قهرمانی در فوتبال باشگاهی ایران و این جام بر دل هوادارانش مانده است. آنها امسال هم ممکن است در صورت ناکامی استقلال در بازی آخر برابر پاس و پیروزی در دیدار با استیل آذین، چهارمین عنوان نایب قهرمانی خود در لیگ برتر را کسب کنند.

در مجموع ادوار برگزاری مسابقات فوتبال باشگاهی ایران، تیم فوتبال پرسپولیس با کسب 9 عنوان قهرمانی صدرنشین است و تیم‌های استقلال با 7 عنوان، پاس تهران با 5 عنوان، سایپا کرج با 3 عنوان، سپاهان اصفهان با 3 عنوان و فولادخوزستان با یم عنوان قهرمانی در رده‌های بعدی قرار دارند.

همچنین تاریخچه کامل قهرمانان و آقای گل‌های ادوار مختلف رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های ایران تا آغاز لیگ برتر به شرح زیر است:

لیگ منطقه‌ای:

1349: تاج (استقلال) - آقای گل: حسین کلانی از پرسپولیس با 7 گل زده

1350: پرسپولیس تهران - آقای گل: حسین کلانی و صفر ایرانپاک هر دو از پرسپولیس با 11 گل زده

جام تخت جمشید:

1352: پرسپولیس تهران - آقای گل: غلامحسین مظلومی از تاج( استقلال) با 15 گل زده

1353: تاج (استقلال) - آقای گل: غلامحسین مظلومی از تاج(استقلال) و عزیز اسپندار از ملوان بندرانزلی با 10 گل زده

1354: پرسپولیس تهران - آقای گل: نادر نورایی از هما با 18 گل زده

1355: پاس تهران - آقای گل: غلامحسین مظلومی از تاج(استقلال) با 19 گل زده

1356: پاس تهران - آقای گل: عزیز اسپندار از ملوان بندرانزلی با 16 گل زده

1357: این دوره به علت انقلاب اسلامی ایران ناتمام ماند - آقای گل: حسین فرکی از پاس با 7 گل زده(پیش از لغو بازی‌ها)

لیگ قدس:

1368-69: استقلال تهران - آقای گل: محمد احمدزاده از ملوان با 16 گل زده

مسابقات جام آزادگان:

1370: پاس تهران - آقای گل: فرشاد پیوس از پرسپولیس با 11 گل زده

1371: پاس تهران - آقای گل: جمشید شاه محمدی از کشاورز با 11 گل زده

1372: سایپا تهران - آقای گل: عباس سیمکانی از ذوب آهن با 17 گل زده

1374: سایپا تهران - آقای گل: فرشاد پیوس از پرسپولیس با 20 گل زده

1374-75: پرسپولیس - آقای گل: محمد مومنی از پلی اکریل اصفهان با 19 گل زده

1375-76: پرسپولیس - آقای گل: علی اصغر مدیرروستا از بهمن با 18 گل زده

1376-77: استقلال تهران - آقای گل: حسین خطیبی از شهرداری تبریز با 15 گل زده

1377-78: پرسپولیس - آقای گل: عبدالجلیل گل چشمه از ابومسلم و کورش برمک از تراکتورسازی با 11 گل زده

1378-79: پرسپولیس - آقای گل: مهند المهدی از صنعت نفت آبادان با 15 گل زده

1379-80: استقلال تهران - آقای گل: رضا صاحبی از ذوب آهن اصفهان با 14 گل زده

تیم‌های برتر اداوار مختلف لیگ برتر:

1380-81: پرسپولیس - آقای گل: غلامرضا عنایتی از ابومسلم با 17 گل زده

1381-82: سپاهان اصفهان - آقای گل: ادموند بزیک از سپاهان با 12 گل زده

1382-83: پاس تهران - آقای گل: علی دایی از پرسپولیس با 16 گل زده

1383-84: فولادخوزستان - آقای گل: غلامرضا عنایتی از استقلال با 20 گل زده

1384-85: استقلال - آقای گل: غلامرضا عنایتی از استقلال با 21 گل زده

1385-86: سایپا کرج - آقای گل: عرفان اولروم از ابومسلم و مهدی رجب زاده از ذوب آهن با 17 گل زده

1386-87: پرسپولیس - آقای گل: محسن خلیلی از پرسپولیس و هادی اصغری از راه آهن با 17 گل زده

1387-88: استقلال - آقای گل: آرش برهانی از استقلال با 21 گل زده

1388-89: سپاهان اصفهان - آقای گل: عمادرضا از سپاهان با 19 گل زده

1389-90: سپاهان اصفهان - آقای گل: ؟؟؟