فون تریه از کن اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، این اتفاق به دلیل حمایت فون تریه از هیتلر در نشست مطبوعاتی فیلم رخ می‌دهد. برگزارکنندگان جشنواره فیلمساز 55 ساله دانمارکی را به واسطه حرف‌های جنجالی‌اش فردی غیر مسئول خواندند.

مدیران جشنواره در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد مدیران جشنواره کن به خاطر آنچه حرف‌های توهین آمیز، غیرقابل قبول و برخلاف انسانیت دانستند، فون تریه را محکوم کردند. ژیل ژاکوب مدیر جشنواره در این باره گفت: از سال 1960 تا کنون این نخستین باری است که کارگردانی از جشنواره کن اخراج می‌شود.

فون تریه هم در واکنش گفت که خوشحال است از سوی برگزار کنندگان جشنواره فردی بی‌مسئولیت خوانده می‌شود .چرا که نخستین فیلمسازی است که از سوی جشنواره کن این صفت را دریافت می‌کند. فون تریه در ادامه گفت به مدیران جشنواره کن احترام می‌گذارد و واکنش آنها را درک می‌کند.

از سوی دیگر فون تریه به تلویزیون دانمارک گفت: بابت حرف‌هایم در نشست مطبوعاتی دوباره عذرخواهی نمی‌کنم. چون من همینم که هستم و نمی‌توانم خودم را عوض کنم.

فون تریه در نشست مطبوعاتی فیلمش گفت که هیتلر را درک و در برخی موارد ستایش می‌کند. اما واکنش‌های عمومی به این حرف چنان تند بود که وی مجبور شد ساعاتی بعد به طور رسمی برای حرف‌هایش عذر خواهی کند.

متا فولدگر تهیه‌کننده فیلم "ملانکولیا" در دفاع از فون تریه گفت: او می‌خواست در نشست مطبوعاتی کمی بامزه بازی دربیاورد اما موفق نشد. وی افزود: اما لارس هر گونه تنبیه انضباطی که مدیران جشنواره برایش در نظر بگیرند را می‌پذیرد.