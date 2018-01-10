اهدای جایزه بزرگ فرهنگی دانمارک به لارس فون تریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، لارس فون تریه فیلمساز آنارشیست بزرگترین جایزه فرهنگی دانمارک را از آن خود می کند. جایزه سانینگ به ارزش ۱۶۰ هزار دلار هر ۲ سال یک بار به فردی که باارزشترین مشارکتها را در رشد فرهنگ اروپایی از خود بروز داده باشد اهدا میشود.
رییس شورای آکادمی دانمارک در بیانیهای از فونتریه به عنوان هنرمندی آوانگارد یاد کرد که بیپروا و با اعتماد به نفس مسیر فیلمسازی را تغییر داده و از دل سینمای اروپا چیزی ویژه خلق کرده است.
جایزه سانینگ ۲۰۱۸ در تاریخ ۱۹ آوریل و در دانشگاه کپنهاگ به فونتریه اهدا میشود.
در سال ۲۰۱۴ میشل هانکه این جایزه را دریافت کرده بود.
لارس فون تریه ۶۱ ساله کارگردان و فیلمنامهنویس دانمارکی است. از فیلمهای او میتوان به سهگانه اروپا، سهگانه قلب طلایی، سهگانه آمریکا، و سهگانه افسردگی اشاره کرد. او را به عنوان محرک اصلی و احیاکننده فیلمسازی دانمارک میشناسند و معتقدند که تأثیر بسزایی در پیدایش نسل نوی کارگردانان دانمارک و سراسر جهان داشتهاست. اهمیت فیلمهای فون تریه فقط به خاطر نقش محوری او در شکل گیری پیمان دگما ۹۵ نیست، فیلمهای او از نظر گونه دامنهای بسیار وسیع دارند و از آوانگارد گرفته تا بازسازی کلاسیکهای قدیمی را شامل میشوند.
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