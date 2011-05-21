اهانت بی شرمانه به قرآن کریم/آل خلیفه به 150 هزار مزدور تابعیت می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، نیروهای امنیتی و مزدور در اقدامی بی شرمانه، با شلیک به قرآن کریم، قلبهای مسلمانان جهان را جریحه دار کردند.



به گزارش پایگاه خبری حوار و تجدید، با وجود سانسور شدید خبرهای تظاهرات مردم بی دفاع بحرین، دوربینها توانستند تیراندازی مستقیم به سوی تظاهرات کنندگان و اصابت گلوله به قرآنی که یکی از آنها حمل می کرد، ثبت کنند تا جنایت دیگری به جنایات رژیم مزدور و وابسته آل خلیفه اضافه شود.



یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات مسالمت آمیز با وجود تیراندازیها، در حالی که قرآنی در دست داشت، به سوی مزدوران آل خلیفه حرکت کرد، ولی مزدوران در اقدامی بی شرمانه به سوی او تیراندازی کردند و حرمت این کتاب مقدس را شکستند.



اقدامی دیگر برای سرکوب قیام؛ اعطای تابعیت به 150 هزار مزدور دربحرین



یک فعال سیاسی بحرینی رژیم آل خلیفه را رژیمی مستبد و تروریست توصیف کرد و گفت : تعداد مزدورانی که این رژیم به آنها تابعیت سیاسی داده است بیش از 150 هزار نفر است.



"هانی ریس" در گفتگو با العالم خاطر نشان کرد : رژیم حاکم بحرین به صدور احکام غیرقانونی علیه مردم می پردازد و همچنان به استفاده از مزدوران برای سرکوب مردم بحرین ادامه می دهد.



ریس درباره اقدام رژیم در اعطای تابعیت سیاسی به مزدوران ، گفت : آمارهای سازمانهای حقوق بشر حاکی از آن است که به بیش از 150 هزار نفراز خارج از بحرین تابعیت سیاسی داده شده است و از آنها برای سرکوب مردم بی پناه کشور استفاده می شود و در واقع این اقدام تلاشی برای تغییر بافت جمعیتی بحرین است.



این فعال سیاسی بحرینی تاکید کرد رژیم حاکم همچنان به نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر ادامه می دهد و به قربانی شدن شهروندان بحرینی در زمینه اعطای تابعیت به خارجی ها اهمیتی نمی دهد.



ریس گفت: رژیم بحرین می خواهد همه قوانین بین المللی و حقوق بشر را زیرپا بگذارد و به این کار خود ادامه می دهد و تلاش می کند تا مردم بحرین و تاریخ و میراث آنها را به نابودی بکشاند.



وی افزود: خاندان آل خلیفه در حالتی از ترس و رعب شدید به سر می برند و این ترس از اقدامات سرکوبگرانه آنها علیه ملت بی پناه بحرین که فقط خواستار حقوق مشروع خود هستند، کاملا مشخص است.



به گفته وی، برای آل خلیفه اهمیتی ندارد که مردم بحرین به خاک و خون کشیده شوند، زیرا آنها فقط به حفظ سلطه خود می اندیشند و به ارزشهای انسانی توجهی نمی کنند.

آغاز هفته فریاد زنجیرها



فعالیتهای هفته "فریاد زنجیرها" در بحرین با شعار "مخالفت با حکم اعدام" به دعوت ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه آغاز شد.



در حالی که تظاهرات در شهرهای مختلف بحرین ضد رژیم حاکم و اشغالگران سعودی ادامه دارد؛ ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه در بحرین آغاز این هفته را اعلام کرد.



تظاهرات در همه مناطق و شهرها، و تحصن مقابل ساختمان دادگاه نظامی برای اعلام مخالفت با حکم اعدام و دفاع از بازداشت شدگان از جمله فعالیتهای این هفته اعلام شده است.



العالم خبر داد نیروهای بحرینی با حمایت اشغالگران سعودی برای دومین بار به منزل "منصور الجمری" سردبیر سابق روزنامه الوسط بحرین در روستای بنی جمره حمله کردند.



مهاجمان در جریان این حمله به سوی منزل الجمری گاز اشک آور شلیک کردند که درنتیجه آن اعضای خانواده وی دچار حالت خفگی شدند.