استانیها آمدند/ ادارات شهرستانی البرز فراموش شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، استان شدن البرز خواسته دیرین مردم این منطقه بود که پس از گذشت سالها و همت دولت و پیگیری مسئولان محقق شد.

بی شک این مهم که یکی از بسترهای مهم توسعه این استان در تمامی ابعاد به شمار می رود، از جهات مختلف حائز اهمیت بوده و هست، از سوی دیگر فراهم کردن تمامی زیرساختها برای شکل گیری کامل این استان و ارتقا ساختار اداری آن نیز بر کسی پوشیده نیست.

ایجاد ادارات کل استان البرز نیز از مهمترین نیازهای ارتقا ساختار اداری البرز به شمار می رود که به محض استان شدن این منطقه از سوی مسئولان مربوطه، وزارتخانه ها و به ویژه با پیگیری استاندار البرز موجب استقرار شمار زیادی از ادارات کل دراین استان شد.

این موضوع اگرچه اقدام منطقی و شایسته ای به نظر می رسد اما ابعادی در خور تامل نیز دارد.

به وجود آمدن ادارات کل استان البرز در شرایطی محقق شد که سال گذشته به دلیل عدم تفکیک کامل اعتبارات البرز از استان تهران، اداره امور جاری و تجهیز ادارات کل به امکانات اولیه با کمترین بودجه صورت گرفت.

از همین رو نیز شماز زیادی از ادارات کل این استان در محل ادارات شهرستانی مستقر شدند و با همان میزان نیرو و امکانات فعالیت خود را آغاز کردند.

همزمانی شکل گیری ادارات کل استان البرز با خروج کارکنان دولت از تهران موجب سرازیر شدن جمعیت انبوهی از کارکنان دولتی بود که ساکن استان البرز هستند و سالها مسیر کرج تهران را برای رفتن به محل کار خود پیموده اند.

این افراد که در حال حاضر به ادارات کل استان البرز منتقل شدند در همان ساختمانها و با تشکیلات مشترک شهرستان و استان فعالیت می کنند.

تعریف نشدن کامل پستهای سازمانی، اداره امور با تعداد نیروهای ناکافی متناسب با ادارات شهرستانی، فراهم نبودن زیرساختها و ..... همگی از جمله مشکلاتی است که این استان را با مشکلاتی مواجه کرده است.

اگرچه بروز برخی ضعفها به دلیل مسائل فوق طبیعی به نظر می رسد اما باید تلاش کرد با برنامه ریزی مناسب و فراهم کردن زیرساختهابستری مناسب را برای رشد همه جانبه استان در تمامی ابعاد فراهم کرد.

در حالیکه استاندار پیش از این وعده کرد بود تشکیل ادارات کل در شهرستان کرج مانعی برای فعالیت ادارات این شهرستان ایجاد نخواهد کرد و یا اینکه یکی از معاونتهای ادارات کل به طور اختصاصی امور مربوط به شهرستان کرج را پیگیری خواهد کرد اما با گذشت پنج ماه از این عده در عمل شاهد هستیم بعضی از شهروندان برای انجام امور اداری خود در شهرستان دچار مشکل هستند.

تبدیل ادارات شهرستانی به ادارات کل، اگرچه در مدت زمان اندکی با تغییر تابلو سر در مجموعه به ظاهر استقرار ادارات کل در این استان را خبر داد؛ اما باید دید تنها پدیدار شدن تابلوی ادارات کل استانی نیازهای این استان پرجمعیت را که سالها زیر سایه پایتخت از در اختیار داشتن امکانات کافی محروم بوده، برآورده می کند؟!

از طرفی دیگر باید بررسی کرد با روی کار آمدن ادارات کل استان و میزبانی ادارات شهرستانی از ادارات کل استان تکلیف ادارات شهرستانی چه می شود.

شمار زیادی از مدیران کل استان البر زنیز تا پیش از این مدیریت ادارات شهرستانی را برعهده داشته اند و باید دید با دراختیار گرفتن مسئولیتهای جدید تکلیف مدیریت ادارات شهرستانی چه می شود؟

بسیاری از مراجعات مردم به ویژه در شهرستان کرج نیازمند استقرار ادارات شهرستانی به صورت مستقل است، موضوعی که به سادگی با استان شدن البرز به فراموشی سپرده شد و مشکلاتی را برای مردم فراهم آورد.

مروری بر فضای رسانه ای شهر نیز گواه به فراموشی سپرده شدن ادارات شهرستان کرج از یک سو و مسائل خاص این شهرستان از سوی دیگر است.

مسئله ای که امید می رود با توجه ویژه مسئولان و اصحاب رسانه به زودی با نگاهی متعادل و متناسب همراه شود و موضوعات و مسائل شهرستانهای استان البرز و مرکز استان نیز به طور شایسته ای در کنار پرداختن به مسائل استانی مورد توجه قرار گیرد.

موضوع نگاه همگون به تمامی مناطق استان مسئله ای است که بارها به آن پراخته شده است اما به نظر می رسد باید با نگاه ویژه به شهرستانهای استان زمینه توسعه همه جانبه و رشدهمگون استان البرز در تمامی ابعاد فراهم شود و این مهم بدون توجه به مجموعه های شهرستانی و استقلال آنها از ادارات کل میسر نمی شود.

بدین ترتیب امید می رود علاوه بر ظهور تابلوهایی در سر ادارات با عناوین اداره کل ... به زودی شاهد بروز و ظهور تغییرات مهم و کلیدی و نیز رشد چشمگیر استان تازه تاسیس البرز در تمامی ابعاد باشیم.

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اعظم کریمی