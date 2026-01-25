رشد ۷۲ درصدی منابع و ۳۵ درصدی مصارف بانکی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زرنگ عصر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خراسان جنوبی اظهار کرد: در مدت ۱۳ ماه گذشته، با پیگیری‌های مؤثر استاندار خراسان جنوبی و دستورات قاطع در زمینه انتقال حساب شرکت‌های بزرگ معدنی، تولیدی و صنعتی به استان، اتفاقات بسیار خوبی در حوزه منابع بانکی رقم خورده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های استاندار خراسان جنوبی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری افزود: انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان، نقش مهمی در تقویت منابع بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی داشته و این موضوع حاصل پیگیری مستمر و هماهنگی مدیران اقتصادی استان است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی با اشاره به آمار منابع بانکی استان تصریح کرد: منابع بانکی استان در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۵۴ همت بوده که در پایان دی‌ماه سال جاری به بیش از ۷۵ همت رسیده و رشد حدود ۷۲ درصدی را نشان می‌دهد؛ رشدی که بخش قابل توجهی از آن ناشی از انتقال حساب شرکت‌ها و جذب مشتریان کلان به استان است.

زرنگ در ادامه به وضعیت مصارف بانکی اشاره کرد و گفت: مصارف بانکی استان در پایان اسفند ۱۴۰۳ حدود ۶۳.۵ همت بوده که این رقم در پایان دی‌ماه به ۸۳ همت افزایش یافته و رشد ۳۵ درصدی را ثبت کرده است؛ به‌گونه‌ای که نسبت مصارف به منابع در خراسان جنوبی به حدود ۹۰ درصد رسیده که بالاتر از میانگین کشوری است.

وی افزود: در نتیجه این عملکرد، رتبه استان در شاخص‌های بانکی از جایگاه سی‌ویکم به رتبه بیست و نهم کشور ارتقا یافته که بیانگر بهبود قابل توجه عملکرد شبکه بانکی استان است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی با اشاره به تسهیلات تکلیفی گفت: در حوزه وام فرزندآوری، تعداد تسهیلات پرداختی از ۵ هزار و ۶۷۵ فقره در ماه گذشته به هفت هزار و ۶۷۲ فقره در پایان دی‌ماه رسیده که معادل ۱۲۳ درصد سهمیه ابلاغی است.

زرنگ همچنین افزود: در بخش وام ازدواج نیز تعداد تسهیلات پرداختی از چهار هزار و ۶۱۸ فقره به بیش از ۶ هزار فقره افزایش یافته و شبکه بانکی استان با وجود محدودیت‌ها، بیش از ۱۰۰ درصد سهمیه ابلاغی را جذب کرده است.

وی تأکید کرد: اگرچه مدیریت تخصیص این تسهیلات در اختیار بانک مرکزی است، اما شبکه بانکی استان با حداکثر توان در مسیر تسهیل ازدواج و حمایت از خانواده‌ها تلاش کرده است.