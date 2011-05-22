میزان ته لنجی محدود نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، سردار حسین ذوالفقاری عصر یکشنبه در بررسی فعالیت دریابانی بوشهر و گناوه اظهارداشت: در زمینه کالای همراه ملوان یا آنچه که به ته لنجی معروف است باید مقررات قانونی رعایت شود و اگر فرد یا افرادی بخواهند فراتر از سقف مجاز کالایی در این قالب وارد کنند با آنها برخورد می شود.

وی تاکید کرد: کسانی که به بهانه محدودیت در مقررات کالای همراه ملوان اعتراض می کنند بدانند که هیچ محدودیتی دراین زمینه اعمال نشده و براساس آنچه که پیش از این مصوب بوده که هر ملوان در سال شش بار و هر بار به ارزش 15 میلیون ریال کالا همراه خود داشته باشد، عمل می شود.

وی با بیان اینکه میزان کشفیات قاچاق مواد مخدر در استان بوشهر در سال جاری 78 درصد افزایش یافته است، گفت: در این دو ماه علاوه بر افزایش کشفیات مواد مخدر شاهد افزایش کشف مشروبات الکلی و سلاح بوده ایم.

ذوالفقاری از افزایش تجهیزات دریابانی در استان بوشهر خبر داد و افزود: امسال شناورهای جدید با کلاس بالا به دریابانی استان تحویل می شود که دارای توانایی زیادی از نظر تاکتیکی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه همه مرزهای خشکی کشور دارای امکانات خوبی از جمله پاسگاه، برجک و راه دسترسی است، اضافه کرد: امسال با ساماندهی بیشتر این مرزها از امکانات و تجهیزات بیشتری برخوردار خواهند شد که نقش ویژه ای در تامین امنیت کشور خواهند داشت.