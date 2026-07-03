به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی با اشاره به مشکلات حوزه ملوانی، اظهار کرد: موضوع ملوانی از مسائل قدیمی استان هرمزگان و دیگر استان‌های ساحلی کشور است و همان‌گونه که در مناطق خشکی مشکلاتی در حوزه کولبری وجود دارد، در سواحل و دریا نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستیم.

وی افزود: استان هرمزگان با این گستره سواحل در هر منطقه با مسائل و مشکلات خاص خود مواجه است.

مرادی با بیان اینکه مطالبات مطرح شده از سوی ملوانان استان به حق است، گفت: به عنوان نماینده مردم معتقدم مشکلاتی که ملوانان مطرح می‌کنند درست است و مجلس نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود از ابزارهایی همچون تذکر، سؤال و استیضاح برای پیگیری این مطالبات استفاده کرده است.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد که متولی این حوزه است، بارها در مجلس مورد استیضاح قرار گرفته و بخشی از این اقدامات در پی نارضایتی‌هایی بوده که مردم به نمایندگان منتقل کرده‌اند.

نماینده مردم بندرعباس، بوموسی، حاجی‌آباد، بندرخمیر و قشم در مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس از رئیس‌جمهور خواست بخشی از اختیارات به استانداران تفویض شود که این اقدام انجام شد و نمونه آن در ایام جنگ با واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران اجرایی شد.

مرادی، تصریح کرد: بسیاری از محدودیت‌هایی که در گذشته برای حوزه کالای ملوانی وجود داشت، از جمله موضوع منشأ ارز، تعداد سفر شناورها و برخی ضوابط دیگر برطرف شده است.

وی بیان کرد: امروز ملوانان می‌گویند کالاهایشان از گمرک ترخیص شده و حتی از گمرکات خارج شده‌اند، اما هنگام عبور از گلوگاه‌هایی مانند شهید رجایی و منبع آب با ممانعت مواجه می‌شوند که این موضوع یک اشکال جدی است و نیروی انتظامی باید در این خصوص پاسخگو باشد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم مجلس، تصویب ترخیص ۹۷ قلم کالای ملوانی بود که سال‌ها متوقف مانده بود، هرچند اخیراً چهار قلم شامل یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی به دلیل تولید یا فراوانی در داخل کشور از این فهرست خارج شده‌اند.

مرادی، تأکید کرد: وظیفه من پاسخگویی به مردم و پیگیری مطالبات آنان است و موضوع ایجاد موانع برای تردد کالاهای ملوانی در گلوگاه‌ها را با جدیت دنبال خواهم کرد.