مایکل مان فیلمی درباره مسابقات اتومبیل رانی می سازد

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر این فیلم ماجرای پیروزی کارخانه خودرو سازی فورد در مهم ترین مسابقات اتومبیل رانی اروپا در سال 1967 را روایت می کند.



پیروزی فورد و برتری اش بر کارخانه فراری در مسابقات سال 1967 نخستین پیروزی یک کارخانه آمریکایی در رقابت های اتومبیل رانی اروپایی لومان فرانسه بود.شرکت ایتالیایی فراری سال های متمادی قهرمان بلامنازع این رقابت ها بود.



این پروژه با اقتباس از کتابی به نام " با تمام سرعت بران" نوشته ای جی بیم ساخته خواهد شد.کرول شلبی راننده شرکت فورد و طراح خودرو های مسابقه ای این شرکت به عنوان مشاور در کنار پروژه خواهند بود.



گفته می شود در صورتی که مایکل مان با استودیوی فاکس برای کارگردانی فیلم به توافق برسد ، خود نگارش فیلمنامه را هم بر عهده می گیرد.