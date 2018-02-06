رقابت فورد و فراری کارگردانش را یافت/ سازنده «لوگان» روی صندلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جیمز منگولد به عنوان کارگردان پروژه زندگینامه‌ای انتخاب شد.

کارگردان «لوگان» برای کمپانی فاکس قرن بیستم فیلم بلندی را که بر رقابت‌های اتومبیلرانی بین فورد و فراری متمرکز است، می‌سازد.

این فیلم که هنوز عنوانی ندارد، یک تیم عظیم از مهندسان آمریکایی و طراحان به رهبری کارول شلبی و راننده بریتانیایی وی کن مایلز را تصویر می‌کند که توسط هنری فورد دوم با ماموریت ساختن یک ماشین مسابقه کاملا جدید استخدام می‌شوند. این ماشین سرانجام سال ۱۹۶۶ در مسابقات قهرمانی جهانی در لس‌آنجلس موفق شد تا فراری را شکست بدهد.

منگولد در نوشتن فیلمنامه با جز و جان-هنری باترورث همکاری می‌کند.

این فیلم را چرنین انترتینمنت که اکران تریلر جاسوسی جینفر لارنس با عنوان «پرستوی سرخ» را برعهده دارد، تولید می‌کند.

البته هنوز روشن نیست که فیلم فورد/فراری فیلم بلند بعدی منگولد باشد زیرا او قرار است برای فاکس تریلر جنایی «نیرو» را نیز بسازد و در فکر ساخت ادامه‌ای بر «لوگان» با عنوان «x-۲۳» نیز هست.

این کارگردان قرار بود فیلمی درباره هرست توسط همین استودیو بسازد اما پس از این که خانواده هرست، جفری توبین نویسنده کتاب «وارث آمریکایی: حماسه وحشی آدم ربایی، جنایت و دادگاه پتی هرست» را مورد انتقاد قرار دادند، این فیلم زندگینامه‌ای که قرار بود بر مبنای همین کتاب ساخته شود، رها شد. سی‌ان‌ان البته مستندی برمبنای همین کتاب ساخته که قرار است ۱۱ فوریه روی آنتن برود.

منگولد ساخت فیلم‌های دیگری چون «راه‌رفتن روی خط» و «ولورین» را در کارنامه دارد.