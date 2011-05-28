به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی ساعت 19:45 دقیقه روز یکشنبه در شرایطی برگزار خواهد شد که برخی پرسپولیسی‌های گذشته با حضور در ورزشگاه آزادی این بازی را از نزدیک تماشا خواهند کرد.

حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین و رئیس پیشین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس یکی از این تماشاگران است که به همراه مهدی مهدوی کیا و احمدرضا عابدزاده به ورزشگاه آزادی خواهد رفت. هدایتی با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: برای تشویق تیم محبوبم پابه پای هواداران و به همراه برخی از بازیکنان قدیمی پرسپولیس به ورزشگاه خواهیم رفت تا به تشویق این تیم بپردازیم.

هدایتی خاطرنشان کرد: آرزوی همه ما قهرمانی پرسپولیس در رقابتهای جام حذفی است و دعا می کنیم که با حمایت هواداران و همت بازیکنان این مهم حاصل شود و شاگردان علی دایی بتوانند با پیروزی برابر سپاهان به مراحل بعد و در نهایت قهرمانی در جام حذفی دست پیدا کنند.

مالک باشگاه استیل آذین افزود: قهرمان شدن پرسپولیس در رقابتهای جام حذفی شادی ویژه ای به هواداران می بخشد و کام آنها را در پایان یک فصل سخت و پراسترس شیرین خواهد کرد. امیدوارم پرسپولیس بتواند با قهرمانی در جام حذفی این هدیه را به هوادارانش بدهد.