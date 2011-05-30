دیپلماسی رسانه ای خط مقدم جنگ روانی علیه زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی علی دبیر ستاد ملی زن و خانواده در مراسم هم اندیشی زن، خانواده، دستاوردها، چالش ها و چشم انداز آینده در نظام جمهوری اسلامی ایران پیام مریم مجتهد زاده مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز زنان و امور خانواده را قرائت کرد.

مجتهد زاده در این پیام با بیان اینکه در شرایط حاضر جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارائه الگوی کاملی از زن مسلمان هستند، گفت: علی رغم وجود ظرفیت های فراوان در شرایط حاضر برای تحقق این امر در عرصه های بین المللی و نیز در عرصه های داخلی با چالش هایی روبرو هستیم.

وی جاهلیت مدرن که در تفکرات فمنیستی تبلور یافته را چالش اول در عرصه بین المللی دانست و گفت: این نگاه سبب شده زنان با شرایطی روبرو باشند که ارزش های انسانی زن و جایگاه وی با ترفندهای برابری و آزادی ربوده شده و پیامد این امر سرگردانی و حذف بخش عظیمی از هویت خلقتی وی بوده است.

وی در مقابل این نگاه تفکرات تحجرگرایانه طالبانیسم را به عنوان دومین چالش دانست و گفت: در برخی از کشورهای مسلمان این جاهلیت در جریان است و دیدگاههای افراطی و تفریطی در این کشورها که هیچ نسبتی با دین مبین اسلام ندارد و ریشه در آتش داشته تنها دستاویزی برای دستگاههای تبلیغاتی غرب برای ارائه دیدگاهی انحرافی از اسلام است.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای رفع این معضل و تصحیح نگاه به زن مسلمان جهادی عظیم لازم است، گفت: ما معمولا برخوردی انفعالی داشته ایم و منتظر مانده ایم تا آنها هجمه ای انجام دهند و ما نیز پاسخی نه چندان درخور به مقابله با آنان بپردازیم اما شرایط امروز ایجاب می کند که از برخورد انفعالی بیرون آمده و با پرداختن به نقاط ضعف دنیای غرب در حیطه زنان سلاح تبلیغات آنان را بی ثمر سازیم.

مجتهد زاده با تاکید بر اینکه برای مقابله با این هجمه باید با زبان رایج آنان سخن گفت خاطر نشان کرد: دیگر دیپلماسی سیاسی پاسخگوی جنگ روانی که علیه زنان مسلمان راه انداخته اند نیست بلکه دیپلماسی رسانه ای خط مقدم این جنگ روانی را برعهده دارد.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده با بیان اینکه ایجاد پایگاه مطالبات زنان با بهره گیری از 4 زبان جهانی در راستای تقابل با جنگ روانی غرب است، گفت: در این طرح با استخراج و طبقه بندی مطالبات زنان بر اساس سندهای فرادستی و منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری این پایگاه راه اندازی شده است.

وی با اشاره به چالش های داخلی در عرصه حقوق زنان گفت: کم کاری در زمینه تبیین حقوق زنان در اسلام و ضعف و تاخیر در انجام اقدامات زیرساختی و بنیادی در جهت ارتقای وضعیت زنان از مشکلات پیش روی ما بود که با اصلاح ساختار و تشکیلات امور زنان و تهیه سند راهبردی طوبی و تثبیت و تصویب جایگاه مشاورین امور زنان و خانواده سعی در برطرف کردن آن کردیم.