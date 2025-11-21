شادمانی: ناکارآمدی هایی در عرصه دیپلماسی زنانه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه شادمانی صبح جمعه در سلسله نشستهای جهاندخت با نقد نگاههای غیرواقعی نسبت به وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ناکارآمدی در عرصه دیپلماسی زنانه و ناآشنایی با فضای بینالملل موجب شده روایات دروغین و سیاهنماییهای مغرضانه علیه کشور تقویت شوند.
کارشناس روابط بینالملل و استاد دانشگاه با اشاره به فضای رسانهای مغرضانه در عرصه جهانی گفت: سیاهنماییهایی وجود دارد که تلاش میکند جایگاه زنان ایرانی را در قالب یک حکومت مردسالار و دیکتاتوری نشان دهد، در حالی که واقعیت چیز دیگری است و همین روایتهای دروغین از ضعف درونی ما در حوزه تولید محتوا و روایت صحیح نشأت میگیرد.
شادمانی با مرور تجربههای اخیر جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی، به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل اشاره کرد و گفت: متأسفانه در بزنگاههایی که نیاز به حضور بانوان کارآمد و متخصص در تریبونهای جهانی بود، شاهد ضعف جدی در دیپلماسی زنانه و کمتوجهی به تخصصگرایی بودهایم؛ چنانکه هنگام دفاع از حقوق زنان ایران در مجامع بینالمللی نیز بیشتر نقشها توسط افراد غیرمتخصص ایفا شده است.
کارشناس روابط بینالملل با انتقاد از نگاه محدود و مردانه به دیپلماسی گفت: حوزه دیپلماسی زنانه را نباید با نگاههای فمینیستی یا تقابل جویانه تعبیر کرد. ظرفیت زنانه در عرصههای صلح، گفتگو و شبکهسازی بینالمللی میتواند به قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بیفزاید و چهره واقعی زن ایرانی را در عرصه جهانی بازنمایی کند.
وی تصریح کرد: در پروندههای حقوق بشری و تحریمها بهویژه پس از اتفاقات سال ۱۴۰۱، ضعف تصمیمگیریها و سطحینگری در درک مسائل بینالملل موجب شد ایران نتواند از ظرفیت موجود برای دفاع از جایگاه خود بهره گیرد.
شادمانی با اشاره به عملکرد رژیم صهیونیستی در پروندهسازیهای حقوقی افزود: ما نیازمند شناخت دقیق سازوکارهای بینالمللی و ایجاد هزینه برای دشمن از مسیر آگاهسازی افکار عمومی جهانی هستیم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در روند صدور مجوز برای مؤسسات فعال در حوزه بینالملل نیز بوروکراسی سنگین و سختگیریهای غیرضروری مانع از ورود مجموعههای کارآمد به این عرصه شده است. در حالیکه اگر نیروهای متخصص و دغدغهمند زن در حوزه بینالملل تربیت شوند، میتوانند جایگزین نگاههای منفعل و غیرکارآمد کنونی شوند.
وی خاطرنشان کرد: تعامل مؤثر با جامعه مدنی و شبکهسازی میان بانوان فعال در جبهه مقاومت منطقه از جمله زمینههایی است که میتواند به تقویت دیپلماسی زنانه کمک کند؛ البته لازمه این امر شناخت زبان و گفتمان طرف مقابل و مهارت ارتباط در فضای بینالملل است.
شادمانی با تأکید بر ضرورت تربیت نیروهای متخصص و توانمند در این عرصه گفت: اگر دغدغهمندی و شناخت واقعی از فضای جهانی در میان مسئولان ما شکل گیرد، میتوان ضمن رفع ضعفهای داخلی، چالشهای بیرونی را نیز به فرصت تبدیل کرد و زنان ایرانی را در جایگاه واقعی خود در عرصه جهانی معرفی کرد.
