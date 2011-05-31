علی طاهریان در گفت‌گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این راستا حمایت‌های تربیت‌بدنی استان قم و نیز مسئولان شهر کهک با بها دادن به این عرصه مهم اجتماعی، اهمیت و نقش تاثیرگذاری در دسترسی مردم این شهر به فضا و امکانات ورزشی داشته است.



سرانه فضاهای ورزشی کهک با توجه ویژه دولت و تربیت بدنی رشد خوبی داشته است



وی افزود: توسعه سرانه فضاهای ورزشی از توفیقات قابل ملاحظه کهک در بخش ورزش است، زیرا با بهره برداری از زمین روباز ورزشی روستای صرم در گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، سرانه فضای ورزشی روباز در شهر کهک قم بیش از پیش افزایش یافت که این مهم نشان می‌دهد سرانه فضاهای ورزشی این شهر در سال‌های اخیر با توجه ویژه دولت و تربیت بدنی رشد خوبی داشته است.



فعالیت ورزشکاران روستایی در رشته‌های مختلف



مدیر تربیت‌بدنی شهر کهک قم عنوان کرد: در حال حاضر ورزشکاران شهر کهک با توجه به تشکیل و فعالیت هیئت‌های مختلف ورزشی از جمله پینگ‌پنگ، فوتبال، تیراندازی، همگانی، ووشو، آمادگی جسمانی و کوهنوردی در این رشته‌ها فعالیت قابل ملاحظه‌ای دارند.



توزیع عادلانه امکانات برای جمعیت رو به افزایش کهک



وی افزود: در حال حاضر جمعیت شهر است و تربیت‌بدنی شهر کهک با توجه به آمار جمعیت این شهر، سرانه فضای ورزشی خوبی دارد، ضمن اینکه با توزیع عادلانه امکانات، تمامی شهروندان کهکی می‌توانند از زمان و مکان ورزش به طور مساوی بهره ببرند.



افزایش علاقمندی مردم کهک به حضور در برنامه‌های ورزش همگانی



طاهریان با اشاره به افزایش آمار ورزشکاران سازمان یافته در کهک، به تلاش‌های تربیت‌بدنی برای همگانی کردن ورزش در بین تمامی شهروندان کهکی اشاره کرد و عنوان کرد: خوشبختانه بیش از آنکه انتظار داشتیم، مردم شهر کهک نسبت به ورزش و حضور در برنامه‌های ورزش همگانی علاقه نشان می‌دهند.



تلاش تربیت بدنی برای توسعه ورزش همگانی



مدیر تربیت‌بدنی شهر کهک قم بیان کرد: برای رشد و توسعه ورزش همگانی در شهر کهک برنامه متنوعی را در دستور کار قرار داده‌ایم که از جمله آن می‌توان به برگزاری همایش‌های بزرگ پیاده‌روی خانوادگی که طرفداران زیادی دارد، اشاره کرد.



وی یاد آور شد: با برگزاری همایش‌های بزرگ پیاده‌روی خانوادگی و همچنین گسترش فضا‌ها و امکانات ورزش همگانی در اماکن تفریحی شهر کهک، خوشبختانه جمعیت شرکت کننده در برنامه‌های ورزشی همگانی رشد بسیار خوبی در این شهر داشته است.



شناسایی استعدادهای ورزشی قهرمانی



طاهریان اضافه کرد: همین برنامه‌ها را در روستاهای شهر کهک اجرا کرده‌ایم و با توجه به علاقه‌مندی بسیار خوب و قابل توجه مردم، در روستا‌ها نیز موفق به افزایش مشارکت مردم در ورزش همگانی و هم شناسایی استعدادهای ورزشی قهرمانی شده‌ایم.



فعالیت تعداد زیادی از ورزشکاران شهر کهک در تیم‌های منتخب استان قم



وی ابراز داشت: در بخش قهرمانی نیز هم اکنون تعداد زیادی از ورزشکاران رشته‌های مختلف از شهر کهک در تیم‌های منتخب استان قم عضویت دارند که فرصت حضور در مسابقات قهرمانی کشور را نیز همراه با کسب مقام‌های مختلف و درخشان به دست آورده‌اند.



به دنبال رشد و شکوفایی بیشتری در ورزش شهر کهک تلاش می‌کنیم



مدیر تربیت‌بدنی شهر کهک قم اظهار داشت: در حوزه تربیت‌بدنی مطابق با سیاست‌های اداره کل تربیت‌بدنی استان قم در زمینه اجرای اهداف و برنامه‌های توسعه ورزشی همگانی و قهرمانی همچنان با امیدواری به کار خود ادامه می‌دهیم و در آینده به دنبال رشد و شکوفایی بیشتری در ورزش شهر کهک تلاش می‌کنیم.



افزایش تعداد اماکن ورزشی در کهک



طاهریان در پایان به متناسب بودن فضاهای ورزشی شهر کهک با جمعیت شهر و تعداد ورزشکاران سازمان یافته اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تعداد چهار باب سالن ورزشی سرپوشیده و ۱۱ زمین روباز ورزشی در شهر کهک برای استفاده علاقه‌مندان به ورزش قابل بهره‌برداری است.