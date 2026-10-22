به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رهامی صبح پنجشنبه در همایش روز کوهنورد و هفته تربیت بدنی در یاسوج با اشاره به اجرای برنامه‌های ورزشی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در همین راستا، ۹ همایش پیاده‌روی و جشنواره ورزشی در شهرستان‌های مختلف استان برگزار شده است.

وی با اشاره به برگزاری همایش طبیعت‌گردی به مناسبت روز ملی کوهنورد و هفته تربیت‌بدنی افزود: این برنامه با همکاری هیئت ورزش‌های همگانی و هیئت کوهنوردی برگزار شد و ترویج نشاط اجتماعی، افزایش شادابی و توسعه فرهنگ ورزش در میان شهروندان از اهداف آن بود.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی کهگیلویه و بویراحمد با دعوت از شهروندان برای مشارکت در برنامه‌های ورزشی این هیئت بیان کرد: همایش پیاده‌روی در مرکز استان نیز روز شنبه برگزار می‌شود.

رهامی در ادامه از اجرای طرح ملی «گل‌کوچک» با محوریت فوتبال خیابانی خبر داد و گفت: این طرح در سطح کشور در حال اجراست و فرایند ثبت‌نام تیم‌های علاقه‌مند همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به استقبال تیم‌های استان از این طرح تصریح کرد: هیئت ورزش‌های همگانی کهگیلویه و بویراحمد تاکنون با ثبت‌نام ۴۷۸ تیم، در جایگاه چهارم کشور قرار گرفته است.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان با بیان اینکه مسابقات طرح ملی گل‌کوچک از ۲۵ آبان‌ماه آغاز می‌شود، از علاقه‌مندان خواست در فرصت باقی‌مانده برای ثبت‌نام اقدام کنند.

رهامی ابراز امیدواری کرد با افزایش مشارکت شهروندان و استقبال بیشتر علاقه‌مندان، برنامه‌های طرح ملی گل‌کوچک در استان با کیفیت و گستردگی بیشتری برگزار شود.