به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی افزود:در سال جاری ۱۷ مرد و۲ زن در دریای مازندران غرق شدند که همگی آنان خارج از محدوه طرح سالم سازی دریا بوده اند.



وی با اشاره به اینکه تنها یک غریق بومی منطقه بوده است، تصریح کرد: مسافران باید به تذکر و هشدارهای ناجیان غریق ، متولیان طرح دریا ونیروی انتظامی مستقر در سواحل دریا توجه کنند.



ابراهیمی با اشاره به اینکه قریب دو میلیون نفر در تعطیلات اخیر به مازندران سفر کرده اند ، افزود: درساعات دو بعدازظهر تا هشت شب بیشترین آمار غریق در استان ثبت شده است.



وی با اشاره به وجود بیش از ۲۰۰ نقطه کور وحادثه خیز در سواحل استان گفت: در طرح سالم سازی دریای مازندران، تابستان جاری ۷۰۰ ناجی غریق داخل طرح های دریا و ۶۰۰ ناجی غریق خارج از طرح طی دو نوبت صبح و بعدازظهر به کار گرفته شده اند که نسبت به سال گذشته به میزان ۲۰۰ نفر افزایش داشته است.



ابراهیمی افزود: بیش از ۱۳۰۰ نیرو از قوای انتظامی طی روزهای عادی در سواحل دریا مستقر می شوند .



وی اظهار داشت: ۱۷ پایگاه مجهز هلال احمر با ۶۰۸ نفر روز در طرح های سالم سازی دریای مازندران مشغول خدمت رسانی هستند.



معاون سیاسی امنیتی استاندار، خواستار مسدود کردن نقاط کور دریا از سوی فرمانداران در شهرهای ساحلی شد و گفت: همه دستگاه ها موظفند تا پایان هفته آتی نسبت به رفع مشکلات طرح های سالم سازی دریا همت وهمکاری کنند.



ابراهیمی از آغاز بازدید های میدانی بازرسان از طرح های سالم سازی دریا در تمامی شهرستان ها در روزهای آتی خبر داد و تصریح کرد: با مسئولانی که در این رابطه کم کاری کرده باشد بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.