به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینیجو پیش از ظهر جمعه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل شهرستان رامسر اظهار داشت: در سواحل مازندران بیش از یکهزار و ۵۰۰ ناجی و نیروهای هلالاحمر مستقر شدهاند و در کنار فعالیتهای فرهنگی، اقدامات عملی و میدانی باید تقویت شود. وی تأکید کرد: به دلیل شرایط خاص دریای مازندران، شنا در مناطق ممنوعه و ساعات شب به هیچ عنوان مجاز نیست.
معاون سیاسی استاندار مازندران رامسر را قطب گردشگری کشور دانست و تصریح کرد: صاحبان پلاژها و مراکز خصوصی موظف به استقرار ناجی و نیروهای انتظامی هستند و نمیتوانند نسبت به جان مردم بیتفاوت باشند. او افزود: امنیت مهمترین مؤلفه گردشگری است و همه دستگاهها برای اجرای برنامههای خود باید پیوست گردشگری داشته باشند.
حسینیجو با بیان اینکه همافزایی محلی نقش کلیدی در ایمنی سواحل دارد، گفت: بخشداران، دهیاران، شوراها، هیئتهای ورزشی و حتی نیروهای مردمی باید بهعنوان پشتیبان در کنار ناجیان حضور یابند و تحقق این هدف تنها با بودجه میسر نیست، بلکه باید از ظرفیتهای مردمی نیز استفاده شود.
وی با قدردانی از تلاش نیروهای مستقر یادآور شد: از ابتدای طرح در تابستان امسال تاکنون ۴۵۵ نفر توسط ناجیان در سواحل مازندران از مرگ حتمی نجات یافتهاند که این آمار اهمیت فعالیت آنان را نشان میدهد.
حسینیجو در پایان با اشاره به برگزاری رویدادهای پیشرو تأکید کرد: بهزودی ۶ هزار کشتیگیر به همراه خانوادههایشان وارد رامسر میشوند و این فرصت بزرگی برای نمایش توانمندیهای گردشگری شهرستان است. همه دستگاهها باید با بسیج امکانات و حضور میدانی، شرایط برگزاری ایمن این رویداد ملی را فراهم کنند.
