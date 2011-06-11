پروژه کتابخانه مرکزی نباید به فضای سبز پارک شهر اراک لطمه وارد

به گزارش خبرنگار مهر عباس رجایی ظهر شنبه با بیان این مطلب در جلسه بررسی مشکلات پروژه کتابخانه مرکزی اراک افزود: استقرار پروژه کتابخانه مرکزی اراک در محوطه پارک شهر با هدف بهره مندی مردم از فضای کتابخانه ای در کنار فضای سبز زیبای این پارک به تصویب رسیده و از بین بردن فضای سبز موجود در پارک در راستای اجرای این پروژه درست نیست.
وی ادامه داد: حصارکشی به نفع کتابخانه ها نیست و باید با الگوگیری از کشورهای پیشرفته از امکانات کتابخانه ها در فضای باز پارکی استفاده شود.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: کتابخانه ها در فضای باز پارکهااین امکان را برای اقشار مختلف مردم فراهم می کند تا در حاشیه استفاده از فضاهای تفریحی از امکانات فرهنگی نیز بهره مند شوند.
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