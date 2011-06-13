پیراهن طلایی و کوهستان از آن رکابزنان ایران/ دانشگاه آزاد قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی تور بین المللی دوچرخه سواری "سینگ کاراک" در مسیر 3/178 کیلومتر "پادانگ پانژانگ - دانااو کمبر - دانااو سینگ کاراک" و در دو مسیر روز یکشنبه برگزار شد که در نهایت رکابزنان تیم دانشگاه آزاد اسلامی باز هم در مجموع این مرحله به عنوان قهرمانی رسیدند.

در مسیر اول این تور رکابزنان مسیر 3/109 کیلومتری "پادانگ پانژانگ – دانا اوکمبر" برگزار شد که در پایان صمد پورسیدی از تیم دانشگاه آزاد با زمان 2 ساعت و 48 دقیقه و 15 ثانیه بر سکوی قهرمانی ایستاد. در مسیر دوم این تور هم رکابزنان مسیر 70 کیلومتر را از "دانا او کمبر- دانا او سینگ کاراک" طی کردند که در این مرحله دوچرخه سواری از کره جنوبی قهرمان شد.

اما در مجموع این تور بین المللی امیر زرگری با مجموع زمان 17 ساعت و 52 دقیقه و یک ثانیه در صدر جدول رده بندی برترین رکابزنان حاضر در تور ایستاد و پیراهن طلایی را از آن خود کرد. رحیم امامی دوم و صمد پورسیدی در رده سوم قرار گرفت. عباس سعیدی تنها عنوان چهل و پنجم را از آن خود کرد. علیرضا حقی هم شصت و هفتم شد.

پیراهن کوهستان هم از آن صمد پورسیدی دیگر دوچرخه سوار تیم دانشگاه آزاد اسلامی شد. پیراهن امتیازی تور را رکابزنی از مالزی بدست آورد. در مجموع رده بندی تیمی تور هم تیم دانشگاه آزاد اسلامی با مجموع زمان 53 ساعت و 37 دقیقه و 46 ثانیه مقام قهرمانی را از آن خود کرد. تیم هنگ کنگ دوم و نماینده اندونزی سوم شد.

تور بین المللی دوچرخه سواری "سینگ کاراک" اندونزی در 7 مرحله از 17 تا 22 خرداد ماه برگزار شد.