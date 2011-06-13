رجب صفراف رئیس مرکز مطالعات ایران در روسیه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجلاس سران ‏شانگهای که قرار است 15 ژوئن در آستانه قزاقستان برگزار شود در خصوص ملاقات روسای جمهور ایران و ‏روسیه در حاشیه این اجلاس تصریح کرد: روسای جمهور ایران و روسیه خیلی کم با یکدیگر دیدار می کنند و بر ‏همین اساس ملاقات آنان در حاشیه یک اجلاس مانند شانگهای بسیار با اهمیت است.‏

وی افزود: احمدی نژاد و مدودوف گفتنی های زیادی با یکدیگر دارند و من فکر می کنم این جلسه حداقل یک ‏نتیجه خواهد داشت که آنها تصمیم بگیرند هر چه زودتر و مفصل تر یکدیگر را ببینند و صحبت هایی با هم ‏داشته باشند.‏

صفراف عنوان کرد: فکر می کنم احمدی نژاد پیشنهاد خیلی مهمی به مدودوف خواهد داشت و این پیشنهاد ‏خیلی با اهمیت است.‏

این کارشناس روس تاکید کرد: احمدی نژاد احتمالا به مدودوف پیشنهاد خواهد کرد که روسیه در تحولات منطقه ‏حضور پررنگ تری داشته باشد.‏

وی گفت: احمدی نژاد احتمالا توجه مدودوف را به تحولات منطقه جلب می کند و اینکه انتظار بیشتری از روسیه ‏می رود که در این تحولات نقش آفرینی کند.‏

وی در خصوص وقایع منطقه گفت: روسیه می تواند در این تحولات به ویژه وقایعی که در خیابانهای شهرهای ‏عربی رخ می دهد به عنوان یک بازیگر اصلی فعالیت کند و این به نفع روسیه نیز خواهد بود.‏

صفراف در خصوص محور صحبت های مدودوف در دیدار با احمدی نژاد نیز گفت: مقامات رژیم صهیونیستی ‏مکرر با مدودوف دیدار دارند و در این دیدارها اظهاراتی برعلیه ایران مطرح می کنند و به طور قطع این اظهارات ‏سئوالاتی را برای مدودوف ایجاد کرده که احتمالا در دیدار با احمدی نژاد برخی از این سئوالات و ابهامات مطرح ‏خواهد شد.‏

صفر اف گفت: هر چند ادعاهای مقامات صهیونیستی ممکن است صحت نداشته باشد اما وقتی یک ادعایی از چند ‏منبع مطرح می شود خواه ناخواه اثرات منفی خود را می گذارد.‏

وی تاکید کرد: البته قاعدتا جمهوری اسلامی ایران و احمدی نژاد پاسخ های قانع کننده و منطقی برای ابهامات ‏مطرح شده خواهند داشت.‏

این صاحبنظر روس در پایان بر اهمیت ملاقات روسای جمهور ایران و روسیه تاکید و این دیدار را مثبت ‏توصیف کرد.‏

لازم به یادآوری است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است فردا سه شنبه به منظور شرکت در اجلاس سران شانگهای عازم آستانه قزاقستان شود که در حاشیه آن با برخی مقامات شرکت کننده از جمله مدودف رئیس جمهور روسیه نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.