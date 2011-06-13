نماینده دولت در ستاد راهیان نور از اعزام نخستین کاروان به غرب کشور گزارش داد

به گزارش خبرنگار مهر سید جمال علی الحسینی طی نشستی با خبرنگاران نحوه اعزام کاروان متشکل از ادیان مختلف الهی به کرمانشاه جهت بازدید از مناطق جنگی را تشریح کرد.

وی در رابطه با اهداف این سفر گفت: در این سفر کاروان اعزام شده با ارزشهای دفاع مقدس در منطقه جنگی کرمانشاه آشنا شدند و همچنین بازدید از طبیعت زیبای استان صورت گرفت.

وی که این سفر را دو روزه اعلام کرد ادامه داد: آشنایی با قومیت ها و فرهنگ غنی این منطقه، آشنایی با توانمندی های موجود در استان کرمانشاه ، شناسایی تاریخ و تمدن استان و همچنین آشنایی با عملکرد دولت در شهرستانها و روستاها در این سفر مورد توجه قرار گرفت.

الحسینی همچنین در این نشست با اشاره به رویکرد دولت در امور فرهنگی بر استفاده از ظرفیت راهیان نور برای افزایش توانمندی های فرهنگی کشور تاکید کرد.

وی از جمله برنامه های ستادراهیان نور برای اعزام دیگر کاروان ها را بازدید از مناطق غرب و راهیان نور دریایی اعلام کرد و گفت: راهیان نور را نمی توان معطوف به یک منطقه دانست.

وی در ادامه در خصوص اظهارات دبیر ستاد راهیان نور کشور مبنی بر انحراف دانستن طرح بحث راهیان نور دریایی و لبنان گفت: ما در دوران دفاع مقدس عملیات های جنگی بسیاری در خلیج فارس داشته ایم علاوه بر آن مناطقی مثل بوشهر که ظرفیت های آشناسازی مردم با توانمندی هسته ای کشورمان را دارد می تواند در این زمینه سازوکار خوبی باشد.

الحسینی گفت: نیازی به پاسخ به این بحث نیست و سکوت و عملکرد، این سخنان را پاسخگو است زیرا ما باهم رقابتی نداریم و همکار هم هستیم.