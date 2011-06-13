سخن گفتن از اهمیت ندادن رئیس جمهور به راهیان نور بی انصافی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال علی الحسینی در حاشیه نشست امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در زمینه سخنان اخیر دبیر ستاد راهیان نور مبنی بر عدم حضور رئیس جمهور در کاروان های راهیان نور طی دو سال گذشته گفت: من شخصا خودم دو بار برنامه سفر رئیس جمهور در قالب کاروان های راهیان نور را تنظیم کردم ولی به دلایل مختلفی برنامه های این سفرمنتفی شد.

وی افزود: واقعا بی انصافی است که فکر کنیم آقای احمدی نژاد نسبت به کاروان های راهیان نور اهمیت نمی دهد.

علی الحسینی با اشاره به رویکردهای فرهنگی دولت نهم گفت: آقای احمدی نژاد نسبت به راهیان نور ، شهدا و فعالیت های فرهنگی در زمینه دفاع مقدس همواره اولویت قائل شده است.

وی ادامه داد: در این زمینه باید قضاوت را به مردم واگذار کنیم و آنهایی که امسال در کاروان های راهیان نور در مناطق جنگی حاضر شده اند می توانند شهادت دهند که شرایط راهیان به مراتب بهتر از سالهای گذشته بوده است.

نماینده دولت در ستاد راهیان نور عدم حضور رئیس جمهور در کاروان های راهیان نور را دلیلی بر اهمیت ندادن رئیس جمهور به این مقوله ندانست و گفت: برعکس، ایشان اهتمام جدی به مقوله راهیان نور داشتند نشانش هم این است که ردیف بودجه راهیان نور نزدیک به 30 درصد افزایش یافته است.

وی برای نمونه اختصاص 200 میلیون تومان که اعلام شده بود را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما فقط برای نگهداری و هزینه های جاری شلمچه ماهیانه 200 میلیون ریال پرداخت می کنیم که در جمع سالیانه بالغ بر240 میلیون تومان می شود.

وی در ادامه گفت: ما لیست بلندی از پرداخت های نقدی و فعالیت های عمرانی در این زمینه داریم که چنانچه لازم باشد به اطلاع عموم خواهیم رساند.