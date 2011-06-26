طرح جامع شهرهای استان همدان تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن موسوی در شورای اداری استان همدان با اشاره به تهیه طرح جامع شهرهای استان همدان، اظهار داشت: استان همدان از این نظر در جایگاه نخست کشوری قرار دارد.

وی از اختصاص بیش از 80 میلیارد تومان اعتبار در اسفند ماه سال گذشته از مرکز به استان همدان گفت و ادامه داد: بیش از 80 درصد از این میزان اعتبار صرف پروژه‌های عمرانی استان همدان شده است.

معاون امور عمرانی استاندار همدان ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان همدان باید تا پایان تیرماه با جدیت 20 درصد باقی مانده را در فعالیت‌های عمرانی هزینه کنند.

راه آهن همدان ـ تهران سال 91 به بهره‌برداری می‌رسد

وی در خصوص راه آهن همدان ـ تهران که در سال جاری زیرسازی آن به طور کامل به پایان می‌رسد، اضافه کرد: این پروژه به عنوان یکی از طرح‌های بزرگ و اثرگذار، طبق تعهدات وزارت راه در سال 91 به بهره‌برداری می‌رسد.

موسوی ادامه داد: با تلاش های برنامه ریزی شده، ایمن سازی جاده‌های پرخطر، بیمارستان‌های شهرهای همدان، ‌نهاوند و تویسرکان به سرعت در حال انجام است.

وی خواستار اتمام هرچه سریعتر پروژه‌ها بر اساس کیفیت و دقت شد و اضافه کرد: دفتر نظارت فنی استانداری همدان وظیفه انجام این امر را بر عهده دارد.

کمترین شکایت از استان همدان در وزارت کشور به ثبت رسیده است

معاون امور عمرانی استاندار همدان گفت: طبق آمار و اطلاعات کمترین شکایت از استان همدان در وزارت کشور به ثبت رسیده است که این موضوع نشان از ارتقا جایگاه اجتماعی و امنیتی استان دارد.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: در حال حاضر بیش از 23 هزار واحد مسکن مهر در استان همدان در حال ساخت است که در تیر ماه امسال تعداد قابل توجهی از این واحدها در همدان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با ابراز رضایت از دستگاه‌های خدمات رسان در ایجاد زیرساخت‌های لازم مسکن مهر، گفت: در کل کشور دستگاه‌های خدمات‌رسان استان همدان به عنوان نمونه در حال انجام فعالیت هستند.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار همدان نیز اظهار داشت: دولت بر اساس چهار مؤلفه تحول اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی درصدد ایجاد تغییر و تحول در جامعه است.

علی‌اکبر فامیل‌کریمی با اشاره به اینکه دولت با اجرای هدفمندی یارانه‌ها در حوزه اقتصادی عملکرد مطلوبی داشته است، افزود: تحول اجتماعی نیز شامل کاهش آسیب‌های اخلاقی، ارتقا امنیت اجتماعی، همبستگی ملی، کاهش معضل اعتیاد،‌ نشاط اجتماعی، قانون‌گرایی و تحکیم و تعالی بنیان خانواده است.

طرح مهارت اندوزی در استان همدان عملیاتی شد

وی از عملیاتی شدن طرح مهارت اندوزی در استان همدان خبر داد و ابراز داشت: باید بخشی از قراردادها و کارهای پژوهشی به منظور کاهش معضلات اجتماعی، ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی گوناگون به سمت مراکز علمی و دانشگاهی سوق پیدا کند.

معاون سیاسی- امنیتی استاندار همدان افزود: بر اساس آمار و اطلاعات در همدان سرقت‌های خشن 20 درصد کاهش پیدا کرده است که علاوه بر این موضوع طرح‌های مختلفی در ارتقا امنیت اجتماعی در حال شکل‌گیری و اجرا است.

وی ابراز داشت: با توجه به ضرورت توجه به منظور کاهش آمار طلاق، یک سند استانی در این خصوص تنظیم شده که موجب ارزیابی مثبت کانون‌های تربیتی و خانواده‌ها می‌شود.