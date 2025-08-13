ساماندهی پهپادهای خدماتی در همدان الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی بعدازظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون نظارت بر فعالیت کاربران ریزپرنده‌های خدماتی گفت: به منظور ایجاد وحدت رویه، رفع ابهامات و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، بازبینی فرایندهای صدور مجوز و تعیین تکلیف فعالیت پهپادها ضروری است.

وی با اشاره به استفاده روزافزون از ریزپرنده‌ها در زمینه‌های کشاورزی، نقشه‌برداری و تصویربرداری افزود: بهره‌برداری از این فناوری باید با رعایت کامل قوانین و فرآیندهای مصوب انجام شود تا از ایجاد هرگونه تهدید امنیتی پیشگیری گردد.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار همدان تصریح کرد: دستورالعمل‌های ابلاغی در این حوزه باید مورد توجه جدی باشد و دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر نهادهای ذی‌ربط، تکالیف قانونی خود را به‌طور کامل اجرا کنند.