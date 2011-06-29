پیکر مطهر شهید گمنام در یزد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس پس از برگزاری سه روز آیین ویژه در مساجد و پادگانهای یزد،‌ غروب سه‌ شنبه در پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به خاک سپرده شد.

در این مراسم تشییع باشکوه اقشار مختلف مردم از جمله دانشجویان، بسیجیان، کسبه و بازاریان،‌ فرهنگیان، نیروهای نظامی و انتظامی، طلاب و روحانیان و ... حضور داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید گمنام ضمن خیرمقدم به شهید عزیزی که بیت دانشگاه را مزین و معطر کرد، اظهار داشت: به طور قطع از امروز خیرات و برکات این شهید که از وجود آن چند تکه استخوان بیشتر باقی نمانده است، بر دانشگاه علوم پزشکی یزد خواهد بارید.

سیدجلیل میرمحمدی شهدا را نعمتهای خداوند دانست و از اینکه این نعمت نصیب دانشگاه علوم پزشکی یزد شده است، شکرگزار درگاه خداوند متعال شد.

وی ضمن قدردانی از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یزد در مشایعت این شهید گمنام اظهار داشت: امروز تک تک ملت شریف یزد برای این شهید بزرگوار خانواده‌ای هستند و امیدواریم این شهید گرانقدر ما را در محضر عدل الهی شفاعت کند.

در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام، استاندار یزد، معاونان وی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، فرمانده سپاه الغدیر استان و جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

آیت ‌الله مدرسی نیز بر پیکر این شهید بزرگوار نماز خواند و پیکر مطهر این شهید همزمان با اذان مغرب در پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به خاک سپرده شد.