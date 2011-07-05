مسئول تبلیغات سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام برنامه های این سپاه به مناسبت گرامیداشت هفته پاسدار در استان قم بیان داشت: سپاه علی بن ابی طالب(ع) در این هفته برنامه های متنوعی را تدارک دیده است که از جمله آنها تجلیل از 14نفر از پاسداران نمونه استان بر اساس شاخص های خاص است.

سرهنگ پاسدار حسن زارعی در خصوص دیگر برنامه های سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم در این هفته بیان داشت: همچنین همزمان با روزهای 16،15 و 17 تیرماه به مدت سه شب جشن خانواده های پاسداران با حضور پاسداران سپاه برگزار می شود که برنامه های متنوعی از جمله سخنرانی و مداحی از بخش های این جشن است.



وی غباروبی مزار شهدای گمنام در روز پنج شنبه و شرکت در نمازجمعه پاسداران با سخنرانی قبل از خطبه های سردار نقدی در روز جمعه گذشته را از نیز از جمله برنامه های هفته گرامیداشت پاسدار در استان عنوان کرد و افزود: همچنین همزمان با روز سوم شعبان نیز درمانگاه علی بن ابی طالب(ع) قم برای بیماران وزیت رایگان خواهد داشت.



زارعی در ادامه به دیدار از خانواده های شهدا و جانبازان قطع نخاعی به عنوان یکی دیگر از برنامه های این هفته اشاره کرد و افزود: همچنین امروز سه شنبه نیز 500 نفر از پاسداران سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم با آیت الله مصباح یزدی دیدار خواهند داشت.



وی افزود: فردا چهارشنبه نیز برنامه دیدار و استفاده پاسداران از رهنمودهای آیت الله صافی گلپایگانی در نظر گرفته شده است.

