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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

درسالروز ولادت حضرت عباس؛

سپاهانی‌ها از جانبازان آسایشگاه شهید مطهری اصفهان عیادت کردند

سپاهانی‌ها از جانبازان آسایشگاه شهید مطهری اصفهان عیادت کردند

مدیران، پرسنل، مربیان و ورزشکاران باشگاه سپاهان اصفهان در روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) از جانبازان آسایشگاه شهید مطهری این شهر عیادت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده باشگاه سپاهان اصفهان امروز چهارشنبه با حضور در آسایشگاه جانبازان شهید مطهری اصفهان در دیداری صمیمانه و با اهدا شاخه‌های گل به آنها، ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) را به جانبازان سرافراز اصفهان تبریک و شادباش گفتند و همچنین در جشن نکوداشت این روز شرکت کردند.

سئوالات مختلف و متعدد حاضران در آسایشگاه شهید مطهری راجع به تیم‌های ورزشی باشگاه، به ویژه تیم فوتبال و وضعیت این تیم برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو از نکات قابل توجه در این مراسم بود.

جانبازان حاضر در آسایشگاه در دیدار با محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه و سایر مدیران سپاهان از آنان درخواست کردند تا برای تداوم قهرمانی‌های سپاهان و همچنین حضور پر قدرت در ادامه رقابت‌های آسیایی از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند و برای ادامه افتخار آفرینی‌های زردپوشان آرزوی موفقیت کردند.

کد مطلب 1353242

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