به گزارش خبرنگار مهر، خانواده باشگاه سپاهان اصفهان امروز چهارشنبه با حضور در آسایشگاه جانبازان شهید مطهری اصفهان در دیداری صمیمانه و با اهدا شاخههای گل به آنها، ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) را به جانبازان سرافراز اصفهان تبریک و شادباش گفتند و همچنین در جشن نکوداشت این روز شرکت کردند.
سئوالات مختلف و متعدد حاضران در آسایشگاه شهید مطهری راجع به تیمهای ورزشی باشگاه، به ویژه تیم فوتبال و وضعیت این تیم برای حضور در رقابتهای پیشرو از نکات قابل توجه در این مراسم بود.
جانبازان حاضر در آسایشگاه در دیدار با محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه و سایر مدیران سپاهان از آنان درخواست کردند تا برای تداوم قهرمانیهای سپاهان و همچنین حضور پر قدرت در ادامه رقابتهای آسیایی از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند و برای ادامه افتخار آفرینیهای زردپوشان آرزوی موفقیت کردند.
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