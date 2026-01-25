صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۵ بهمن) فعالیت سامانه بارشی در نیمه جنوبی کشور تقویت میشود و در استانهای واقع در جنوب غرب، جنوب، مرکز، جنوب شرق و شرق کشور بارش باران و برف همراه با وزش باد شدید پیشبینی شده است.
وی افزود: فردا (دوشنبه، ۶ بهمن) این سامانه در نیمه شرقی و بخشهایی از جنوب کشور فعال خواهد بود و طی این روز بهتدریج از مرزهای شرقی کشور خارج میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز سهشنبه (۷ بهمن) در غالب مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی خواهد بود، اما از بعدازظهر چهارشنبه (۸ بهمن) سامانه بارشی جدیدی از سمت غرب وارد کشور میشود که با ورود آن، در استانهای واقع در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور بارشها مجدداً آغاز خواهد شد.
ضیائیان بیان کرد: بارشها در مناطق کوهستانی و سردسیر به صورت برف و با احتمال کولاک برف پیشبینی میشود و در مناطق جنوبی کشور نیز رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.
وی یادآور شد: امروز یکشنبه در غالب مناطق کشور بهجز نوار شرقی و روز دوشنبه در نوار شرقی کشور کاهش نسبی دما مورد انتظار است.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی در پایان گفت: آسمان تهران امروز (۵ بهمن) نیمهابری تا ابری است و در برخی ساعات بارش برف، مهآلودگی در پارهای از نقاط و حداقل و حداکثر دمای صفر و ۳ درجه سانتیگراد برای این شهر پیشبینی میشود.
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