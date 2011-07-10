کف خرج اقتصاد 80 هزار میلیارد تومان است/ فعالیتهای اقتصادی شفاف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد امروز یکشنبه در دیدار با رایزنان مالیاتی کشور در هفته فرهنگ مالیاتی با اشاره به اقداماتی که در راستای ساماندهی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های مستقیم و غیر مستقیم صورت گرفته است، یکی از ابعادی که باید در کشور به درستی سازماندهی شود را بعد اقتصادی اعلام کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه البته تمام ابعاد کشور از جمله اقتصادی، فرهنگی و غیره با یکدیگر مرتبط هستند، گفت: باید زندگی اجتماعی مردم ایران که بخشی از آن اقتصاد است یک زندگی متعالی باشد.

به گفته وی، لازمه پیشرفت، کارکردن همه مردم است همچنین باید احساس هماهنگی مشترک در کشور وجود داشته باشد .

احمدی نژاد گفت: ما یک ملت، خانواده و جامعه هستیم که همه امورمان به هم گره خورده و همه در یک کشتی نشسته ایم. این تصور غلط است که جمعی می توانند زندگی بهتر یا فعال تری داشته باشند در حالی که دیگرانی هستند که زندگی مناسبی نداشته باشند.

رئیس جمهور بدترین حالت را برای یک انسان حالتی عنوان کرد که تصور کند که فقط خود اوست و کاری به دیگران نداشته باشد اما زیباترین زندگی، زندگی است که برای دیگران باشد.

وی با بیان اینکه پیشرفت و اداره کشور خرج و هزینه دارد، افزود: سالانه فقط برای بخش آموزش، بهداشت و امنیت بیش از 45 هزار میلیارد تومان هزینه می شود و این غیر از بخش های مربوط به خدمات است در عین حال 35 هزار میلیارد تومان نیز امسال برای کارهای عمرانی خرج و هزینه خواهد شد.

احمدی نژاد ادامه داد: کارهای عمرانی از جمله جاده سازی، ساختمان سازی، تاسیس بندر، فرودگاه ، شبکه های آب، سد و ... نیازمند هزینه است که جزو کارهای عمرانی محسوب می شود بنابراین در مجموع 80 هزار میلیارد تومان کف خرج اقتصاد کشور است. این رقم طبیعی است که باید توسط خانوارها و خود مردم تامین شود.

رئیس جمهور یک راه تامین این هزینه و خرج ها را استقراض و در واقع بدهکاری آیندگان عنوان و تصریح کرد: راه دیگر فروش ذخایر و خرج آنهاست این در حالی است که بالاخره روزی این ذخایر به اتمام می رسد. ممکن است در مقطعی نسلی از این موضوع بهره ببرد اما باعث نابودی نسل های متعدد آینده خواهند شد. گذشتگان نیز این کار را انجام ندادند.

وی راه سوم را تامین خرج به نسبت درآمدها توسط افراد عنوان و بیان کرد: هر کسی نسبت بهره مندی از امکانات طبیعی و ملی، فرصت ها و سرمایه گذاری های ملی باید هزینه بپردازد.

احمدی نژاد ساختار کشور را مستخدمین ملت عنوان و تصریح کرد: ما می توانیم کشور را با مالیات اداره کنیم این در حالی است که در گذشته مردم احساس می کردند که ملت و حکومت نقطه تقابل یکدیگرند اما هم اکنون حکومت منتخب خود ملت است.

وی با تاکید بر اینکه جلوی بسیاری از ریخت و پاش ها گرفته شده است، گفت: دو قشر از جمله کارمندان و کارگران از اقشاری هستند که ماهانه مالیات می پردازند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در اداره کشور پرداخت مالیات لازم است، گفت: نظام مالیاتی به تبع احساسی که در گذشته وجود داشته به طور کامل در کشور شکل نگرفته و بسیاری عدم اظهار درآمد را کار خلافی نمی دانند اما این موضوع اشتباه است و پنهان کاری منجر به آسیب خواهد شد.

احمدی نژاد شرط بزرگ شدن اقتصاد کشور را پرداخت درست مالیات اعلام کرد و گفت: برخی ها تصور می کنند که اگر مالیات پرداخت می کنند متضرر می شوند در حالیکه این مالیات برای آبادانی کشور و به نفع پرداخت کننده آن است و هر کسی حقوق اجتماعی را پرداخت کند خدا به آن برکت می دهد.

وی پرداخت مالیات را کمک به سالم بودن درآمدها عنوان کرد و گفت: هدفمندی مالیاتی یعنی دریافت بیشتر از کسانی که بیشتر درآمد دارند و توزیع آن بین بقیه.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مصرف انرژی در تولید، صنعت و کشاورزی افزایش یافته است گفت: مالیات گامی در جهت عدالت است، فرار از مالیات افتخار نیست اما مردم نشان دادند که در هر جایی که از آنها درخواست شود با دولت همراهی می کنند.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: اگر لازم است کارگروهی در این راستا تشکیل می شود و در صورت نیاز خود نیز در آن حضور می یابم و در دولت نیز این موضوع را یادآوری می کنم تا اصلاح نظام مالیاتی به سرعت تکمیل شود.

وی خطاب به بانک ها، بانک مرکزی و سازمان ها و بنگاهها برای همراهی با سازمان امور مالیاتی تاکید کرد و گفت: فعالیت های اقتصادی باید در کشور شفاف شود.

رئیس جمهور با اشاره به همراهی مردم در سهمیه بندی بنزین با برنامه های دولت گفت: مانند اجرای هدفمندی یارانه ها می توانید گروه به گروه از مردم دعوت و برنامه های مالیاتی را تشریح کند تا بتوانید زمینه همراهی آنها را فراهم نمایید.

به گفته احمدی نژاد بانکها آمادگی ارائه تسهیلات را دارند در عین حال بنگاهها و مراکز خدماتی نیز در این زمینه همراهی خواهند کرد.

وی خطاب به مردم خواستار کمک برای تکمیل مراحل طرح تحول اقتصادی شد و افزود: دولت سه ابزار یارانه، مالیات و ضوابط و مقررات در اختیار دارد که در هر سه نیز همکاری مردم اصل اول است.

رئیس جمهور از مردم دعوت کرد که با برنامه های مالیاتی دولت همراهی کنند زیرا این امر به نفع همه خواهد بود.

احمدی نژاد تاکید کرد: با این کار تحول مالیاتی کشور ظرف یک تا یک و سال و نیم آینده تکمیل می شود و در مجموع یارانه ها، مالیات و سیستم بانکی با همراهی یکدیگر قطار پیشرفت اقتصاد کشور را تشکیل می دهند.