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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۹:۲۵

برکناری آزاده اردکانی از مدیریت موزه ملی ایران تائید شد

برکناری آزاده اردکانی از مدیریت موزه ملی ایران تائید شد

پس از اینکه سخنگوی قوه قضاییه برخی دستگیرها در موزه ملی ایران را تائید کرد با حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی داریوش اکبرزاده به عنوان سرپرست جدید موزه ملی ایران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش اکبرزاده که به امضای روح الله احمدزاده کرمانی به عنوان سرپرست موزه ملی ایران شروع به فعالیت کرده پیش از این مسوول بخش کتیبه‌های موزه ملی بوده است.

وی با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: از روز دوشنبه در این سمت مشغول به کار شده ام و امیدارم بتوانم موفق شوم.

آزاده اردکانی، معلم زبان مدیران پیشین سازمان میراث فرهنگی، دارای مدرک میکروب شناسی و مسئول بخش بین الملل سایت میراث آریا بوده است که تخصص نداشتن وی در امور میراث فرهنگی و مدیریت در موزه ملی ایران با انتقاد متخصصان میراث فرهنگی و باستان شناسان کشور همراه بود.

روز گذشته نیز سخنگوی دستگاه قضادر نشست خبری خود، در مورد دستگیری رئیس موزه ملی و معاون صنایع دستی گفت: افرادی از این سازمان و موزه دستگیر شده اند.

کد مطلب 1358291

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