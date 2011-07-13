بزرگداشت امام جمعه فقید یزد در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که قبل از ظهر چهارشنبه با حضور آیت الله واعظ طبسی، نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی، خانواده مرحوم صدوقی و جمعی از علما، طلاب، مدیران استانی و اقشار مختلف مردم برگزار شد، حاضران با قرائت قرآن و نثار فاتحه، یاد و خاطره حجت الاسلام صدوقی را گرامی داشتند.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام راشد یزدی با موضوع نقش انبیاء، ائمه و علما در تکامل و تعالی انسان، بیان خاطرات از شهید صدوقی و فرزند بزرگوارشان و ویژگی‌های شخصیتی و علمی ایشان همراه بود.

وی داشتن علم به مبانی دینی، ساده‌زیستی و مردمی بودن و ظلم‌ستیزی را سه خصوصیت مهم علمای دینی ذکر کرد و گفت: امروز در سوگ کسی گرد آمده‌ایم که هم خودش و هم پدر شهیدش تمامی این خصوصیات را دارا بودند.

در این مراسم همچنین طلاب و دانش‌آموزان مدرسه علمیه شهید صدوقی که از باقیات‌الصالحات این خانواده بزرگوار محسوب می‌شود، حضور داشتند.