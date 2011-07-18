گرگان در مسابقات کشوری سازه های ماکارونی درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره رقابتهای ماکارونی که با حضور 34 تیم از واحدهای دانشگاه‌های آزاد اسلامی، غیر انتفاعی و دولتی سراسر کشور برگزار شد.

تیم های Top Truss با ترکیب رضا کیانی، محسن ملکی، نوید ناصری، بهروز شربتخواری و آماتیس از دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با رکورد 230 و 210 کیلوگرم، مقام اول و دوم را کسب کردند.

با توجه به بند 8 ثبت نام در آیین نامه مسابقه که چنانچه تیم یا تیم های شرکت کننده از یک دانشگاه در گرایشی بیش از یک مقام کسب کرده باشند تنها مقام بالاتر برای آن دانشگاه منظور شده و از مقام پائین تر صرفنظر می شود.



نام تیم آماتیس از رتبه بندی حذف و تیم اترک 1 از دارالفنون بجنورد و ترنم از دارلفنون قزوین با رکورد 200 و 190 کیلوگرم مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.



همچنین در بخش سازه های زیبا نیز تیم الگانت از دانشگاه آزادا سلامی مشهد رتبه برتر را کسب کرد.