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۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

تکذیب خبر واریز کالابرگ ۴ میلیونی ویژه ماه رمضان

تکذیب خبر واریز کالابرگ ۴ میلیونی ویژه ماه رمضان

دفتر سخنگوی دولت، خبر منتشرشده درباره واریز «کالابرگ ۴ میلیون تومانی ویژه ماه رمضان» را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر سخنگوی دولت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تاکنون هیچ‌گونه تصمیم یا مصوبه‌ای درباره واریز کالابرگ ۴ میلیون تومانی ویژه ماه مبارک رمضان اتخاذ نشده و اخبار منتشرشده در این زمینه فاقد اعتبار است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌های حمایتی و معیشتی دولت صرفاً از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر انجام می‌شود و شهروندان باید از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی در فضای مجازی پرهیز کنند.

دفتر سخنگوی دولت همچنین از رسانه‌ها خواست در انتشار اخبار مرتبط با موضوعات اقتصادی و معیشتی، دقت و صحت منابع را مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6737725
محسن صمیمی

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