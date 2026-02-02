تکذیب خبر واریز کالابرگ ۴ میلیونی ویژه ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر سخنگوی دولت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تاکنون هیچ‌گونه تصمیم یا مصوبه‌ای درباره واریز کالابرگ ۴ میلیون تومانی ویژه ماه مبارک رمضان اتخاذ نشده و اخبار منتشرشده در این زمینه فاقد اعتبار است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌های حمایتی و معیشتی دولت صرفاً از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر انجام می‌شود و شهروندان باید از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی در فضای مجازی پرهیز کنند.

دفتر سخنگوی دولت همچنین از رسانه‌ها خواست در انتشار اخبار مرتبط با موضوعات اقتصادی و معیشتی، دقت و صحت منابع را مدنظر قرار دهند.