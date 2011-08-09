به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمحمدرضا حسنزاده طباطبایی از برگزاری پنج نشست علمی تخصصی با حضور کارشناسان و اندیشمندان عرصه بین الملل در حاشیه نمایشگاه بین المللی قرآن خبر داد و افزود: اولین نشست تخصصی این معاونت با موضوع "ترویج فرهنگ قرآن در آلمان" با سخنرانی محمدحسن احمدی، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل قرآنی چهارشنبه، 19 مردادماه، ساعت 21 برگزار میشود.
طباطبایی اضافه کرد: دومین نشست تخصصی با موضوع "مسئله اسلام و روابط آن با مسیحیت در اروپا" با سخنرانی حجتالاسلام مسجدجامعی، سفیر سابق ایران در واتیکان، یک شنبه، 23 مرداد، ساعت 21 برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری نشست سوم با موضوع"الگوی اسلامی و قرآنی بیداری اسلامی"بیان کرد: در این نشست تخصصی محمدباقر خرمشاد، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پنجشنبه، 27 مردادماه ساعت 19 برای حاضران سخنرانی میکند.
مسئول بخش ساماندهی و حمایت از مراکز معاونت بینالملل حوزه قم اظهار داشت: در ادامه این سلسله نشستها، حجتالاسلام محمدحسن زمانی، رایزن سابق فرهنگی ایران در مصر و معاون بینالملل حوزههای علمیه در موضوع "مبانی فقهی بیداری اسلامی" دوشنبه، 31 مردادماه،ساعت 21 سخنرانی میکند.
وی با اشاره به اینکه آخرین نشست این معاونت با موضوع "انقلاب اسلامی و تحولات منطقه" برگزار میشود، تصریح کرد: این نشست پنجشنبه، 3 شهریورماه، با سخنرانی منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه ایران برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول بخش ساماندهی و حمایت از مراکز معاونت بینالملل حوزه گفت: به همت معاونت بینالملل حوزههای علمیه، 5 نشست علمی تخصصی با حضور کارشناسان و اندیشمندان عرصه بینالملل در حاشیه نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمحمدرضا حسنزاده طباطبایی از برگزاری پنج نشست علمی تخصصی با حضور کارشناسان و اندیشمندان عرصه بین الملل در حاشیه نمایشگاه بین المللی قرآن خبر داد و افزود: اولین نشست تخصصی این معاونت با موضوع "ترویج فرهنگ قرآن در آلمان" با سخنرانی محمدحسن احمدی، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل قرآنی چهارشنبه، 19 مردادماه، ساعت 21 برگزار میشود.
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