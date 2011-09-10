به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظلومی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه امسال بیش از دو هزار و 400 تن محصول با عملکرد متوسط 12 تن در هر هکتار عاید باغداران منطقه می شود گفت : محصول انگور تولید شده که 95 درصد از نوع انگور بی دانه کشمشی می باشد روانه بازار مصرف آذربایجان شرقی و استان های همجوار می شود.

مظلومی با بیان اینکه هم اکنون هرکیلو انگور مرغوب در باغات دشت گردیان به قیمت 11 هزار ریال عرضه می شود ادامه داد: این میزان قیمت به نفع باغدارن منطقه نیست.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان جلفا با اشاره به اینکه 170 هکتار از تاکستان های واقع در دشت گوردیان به صورت روسیمی و مکانیزه و مابقی به صورت سنتی است، اضافه کرد: علاوه بر تاکستان های دشت گردیان ،باغاتی به صورت پراکنده در سایر اراضی و عمدتاً به صورت سنتی وجود دارد.

مظلومی کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در این شهرستان را از مشکلات اساسی باغداران عنوان کرد و افزود: با آغاز کشت در دشت حاصلخیز گلفرج طی سالجاری میزان تولید محصولات باغی از جمله انگور و زردآلو به چندین برابر خواهد رسید.

شهرستان جلفا به واسطه وجود دشت 1850 هکتاری گردیان و نیز باغات واقع در حاشیه رودخانه ارس و به برکت استفاده از آب این رودخانه از طریق پمپاژهای متعدد طی سال های اخیر به یکی از قطب های کشاورزی آذربایجان شرقی تبدیل شده است.

