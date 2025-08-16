برداشت ۴۲ هزار تن انگور یاقوتی در کرمانشاه

رحمان فیضقربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز فصل برداشت انگور یاقوتی در استان اظهار داشت: کرمانشاه به واسطه شرایط اقلیمی متنوع و مناسب، یکی از استانهای مهم در حوزه تولید محصولات باغی بهویژه انگور به شمار میرود و بخش مهمی از نیاز بازارهای داخلی از این استان تأمین میشود.
وی افزود: در سال جاری تاکنون ۴۲ هزار و ۲۵۰ تن انگور یاقوتی از تاکستانهای استان برداشت و روانه بازار مصرف شده است. این محصول به دلیل طعم شیرین و کیفیت بالای دانهها، سهم قابل توجهی در بازارهای محلی و کشوری دارد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه سطح زیر کشت انگور یاقوتی در استان را سه هزار و ۳۴۷ هکتار عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از این تاکستانها در شهرستانهای مختلف استان بهویژه در مناطق مستعد باغداری احداث شدهاند و هر ساله علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه اشتغال و درآمدزایی برای صدها خانوار باغدار را فراهم میکنند.
فیضقربانی با اشاره به چشمانداز تولید سایر ارقام انگور در استان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی و رسیدگی باغداران، پیشبینی میشود در مجموع بیش از ۱۳۰ هزار تن انواع انگور در استان کرمانشاه تولید شود. این میزان تولید علاوه بر مصرف تازهخوری، در صنایع تبدیلی همچون تولید کشمش، شیره انگور و سایر فرآوردههای مرتبط نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم حمایت از باغداران و توسعه صنایع فرآوری محصولات باغی گفت: اگر صنایع تبدیلی و بستهبندی بهطور گستردهتری در استان فعال شوند، علاوه بر جلوگیری از ضایعات محصولات، ارزش افزوده بالاتری برای باغداران ایجاد خواهد شد و صادرات این محصول نیز رونق خواهد گرفت.
