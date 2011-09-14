توانمندسازی مددجویان از اولویتهای کاری سازمان بهزیستی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: سازمان بهزیستی کشور در تلاش است تا با توانمندسازی مددجویان بهزیستی کشور در سال جهاد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی بستر حضور آنها را در بازار کار فراهم نماید.

وی ادامه داد: وی با بیان این که پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از دیگر اولویتهای کاری سازمان بهزیستی کشور است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در گفت: تبیین برنامه های جدید در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی از دیگر اولویتهای کاری سازمان بهزیستی کشور است.

هاشمی در ادامه از پرداخت ما به تفاوت اعتبار یارانه های مراکز غیر دولتی نگهداری روزانه و شبانه روزی معلولان، سالمندان و بیمارن روانی تحت پوشش بهزیستی کشور در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: اعتبارات مربوط به شش ماهه اول سال جاری این مراکز تامین شده و ظرف چند روز آینده به حساب بهزیستی استان ها واریز خواهد شد.