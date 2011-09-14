85 درصد سهم اشتغال خراسان رضوی در بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طباطبایی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خربزه کاران تربت جام اظهار داشت: این میزان اشتغال برای شهرستانهای زاوه، گناباد و تربت حیدریه در محصول زعفران، تربت جام و تایباد در محصول خربزه، قوچان و کاشمر در محصول انگور و کشمش، و خرو در محصول آلو است.

وی بیان کرد: اگر یک پنجم آنچه در بخش صنعت سرمایه گذاری می شود در بخش کشاورزی انجام گیرد، تحولی در این بخش شاهد خواهیم بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: کشاورزان و تولید کنندگان باید بکوشند فاصله بین میانگین تولید سنتی و مدرن را به حداقل برسانند.

طباطبایی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشتهای سنتی جوابگوی رقابت و تولید نیست، افزود: در تولید گندم به شیوه های سنتی در هر هکتار 3.5 تن برداشت می شود در حالیکه این میزان در شیوه های کشت مدرن چهار برابر افزایش دارد.

وی ادامه داد: همچنین در تولید خیار و گوجه فرنگی به شیوه کشت مدرن میزان برداشت 60 تن است که دو برابرکشتهای سنتی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تنها راه نجات بخش کشاورزی استان را عبور از شیوه های سنتی و کاربردی کردن روش های مکانیزه و مدرن اعلام کرد.

وی گفت: این در حالیست که دولت 85 درصد ازهزینه های سرمایه گذاری درسیستم های نوین آبیاری را پرداخت می کند.

وی افزود: ارایه این تسهیلات تنها برای سال 90 است و به احتمال زیاد سال آتی این تسهیلات ارایه نخواهد شد.

طباطبایی با بیان اینکه ارایه محصول سالم توسط کشاورزان به ویژه خربزه کاران ضروری است، افزود: سیاست وزارت جهاد کشاورزی تولید محصول سالم و ارگانیک است.