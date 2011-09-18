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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

اسلامی به مهر خبر داد:

نمایشگاه "یاد یار مهربان" در مدارس خراسان شمالی برگزار می شود

نمایشگاه "یاد یار مهربان" در مدارس خراسان شمالی برگزار می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: سرپرست نمایشگاههای کتاب کشور از برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان در خراسان شمالی خبر داد.

عباد رضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه یاد یار مهربان در راستای نهضت مطالع مفید در سطح مدارس کشور در تمامی مقاطع تحصیلی در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: خراسان شمالی قابلیت برگزاری این نمایشگاه را دارد و با همکاری آموزش و پرورش خراسان شمالی این نمایشگاه تا پایان سال جاری در استان برگزار می شود.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامی این آمادگی را دارد تا با همکاری استان، جهت برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان به تمام مقاطع تحصیلی کتاب اهدا کند.

اسلامی همچنین از توزیع بن الکترونیکی کتاب به هفت هزار دانشجو و طلاب استان در سال جاری نیز خبر داد.

کد مطلب 1410311

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