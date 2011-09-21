رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد: ملاک اصلی پذیرش داوطلبان کنکور دکتری/ نمره کتبی کنکور ملاک قبولی نیست

دکتر محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر فردی که درباره نتیجه نهایی آزمون دکتری دچار شبهه است می تواند به سازمان سنجش مراجعه کند.

وی یادآور شد: البته کارنامه داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری به زودی منتشر می شود و داوطلبان می توانند نتایج آزمون خود را در کارنامه مشاهده کنند.

سرورالدین اظهار داشت: نمرات آزمون کتبی که از سوی سازمان سنجش برگزار شد تاثیری در پذیرش نهایی افراد نداشت و تنها ملاک معرفی افراد به دانشگاهها بود. به همین دلیل ممکن است یک نفر در کد رشته انتخابی به عنوان نفر اول به دانشگاه معرفی شده باشد و یک نفر نیز به عنوان نفر پانزدهم و پس از برگزاری مصاحبه نفر پانزدهم در دانشگاه پذیرفته شود.

وی افزود: پذیرش نهایی داوطلبان دکتری در اختیار دانشگاهها است و نتیجه مصاحبه ملاک قبولی افراد بوده است و نه نمره کسب شده در آزمون کتبی.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: سازمان سنجش آمادگی دارد که به سئوالات تمامی داوطلبان به صورت اینترنتی پاسخ دهد . در صورتی که سئوال را به صورت اینترنتی ارسال کنند 48 ساعته به آن پاسخ داده می شود.

اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1390 پنجشنبه 25 فروردین در 32 شهر کشور و61 حوزه امتحانی با رقابت 130 هزار و 900 نفر در گروه های فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی، زبانهای خارجی، دامپزشکی، هنر و تربیت بدنی و 107 کد رشته برگزار شد و در نهایت 5 هزار و 400 نفر پذیرفته شدند.