انعقاد تفاهمنامه 10 هزار میلیارد ریالی بین وزیر دفاع و استاندار فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار فارس در مراسم امضای توافقنامه سرمایه گذاری با سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا(ع) اظهار داشت: بر اساس این تفاهمنامه قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا(ع) وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در بخشهای طراحی و اجرای پروژه های تامین و توزیع آب و نیروگاه برق، طراحی و اجرای پروژه های زیر بنایی حمل و نقل، اجرای طرح های پتروشیمی و مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر شیراز تا سقف پنج هزار میلیارد ریال و همچنین در اجرای پروژه های صنعتی و پروژه های گردشگری حاشیه آزاد راه شیراز- اصفهان، بیش از 10 هزار میلیارد ریال در استان فارس سرمایه گذاری انجام خواهد داد.

حسین صادق عابدین با اشاره به اهداف مدیریت ارشد فارس در بهره گیری حداکثری از منابع اعتباری، در اجرای طرح های توسعه ای استان، افزود: طرح های پیش بینی شده در این تفاهمنامه، با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیا(ع) و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استان و با نظارت استانداری فارس، به مرحله اجرا می رسد که بدون تردید با بهره گیری از این ظرفیت، به نتایج بسیار مثبتی در ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی فارس دست خواهیم یافت.

استاندار فارس با اشاره به این موضوع که سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع زیرساختی و مهم استان یکی از مفاد تفاهمنامه منعقد شده بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح و استانداری فارس است، تصریح کرد: استفاده از منابع مالی غیر دولتی از راهکارهای مهم توسعه در استان فارس است که در دستور کار مجموعه مدیریتی استان فارس قرار دارد.

صادق عابدین همچنین اظهار امیدواری کرد که با اجرایی شدن تفاهمنامه امضا شده و رویکرد مدیریت استان در جذب سرمایه های جدید، مشکلات موجود در مسیر توسعه و اشتغالزایی استان فارس حل شود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در این جلسه با اشاره به توانمندیهای خاص استان فارس در بخشهای صنایع نظامی و صنایع دیگر، بیان کرد: احداث دکلهای حفاری در خشکی ازجمله توانمندیهای منحصر به فرد استان فارس است که در این زمینه نیز با امضای این تفاهمنامه، برای توسعه این صنعت سرمایه گذاری انجام خواهد شد.

سردار احمد وحیدی گفت: استان فارس در بخشهای سخت افزاری و نرم افزاری صنایع دفاعی نیز از توانمندیهای خوبی برخوردار است و تلاش می کنیم تا با حمایت از این بخشها فارس را به پایلوت برخی فعالیتها در سطح کشور تبدیل کنیم.