اختصاص 15 میلیارد ریال اعتبار به جاده قدیم آمل به بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محفوظی در بازدید از پروژه کمربندی جنوبی و مسکن مهر در بابل ، از اختصاص 1.5 میلیارد تومان اعتبار به جاده قدیم آمل به بابل خبر داد.

وی افزود: در بازدیدی که از جاده قدیم بابل آمل انجام شد، برای تعریض این جاده در مدت زمان کوتاه ازمحل اعتبار جدول 12 قول مساعد داده شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تمام سعی ما بر این است در طول سال مالی جاری، 100 درصد اعتبار به این پروژه اختصاص داده و از فروش اوراق مشارکت و سایر منابع این پروژه را تغذیه کنیم تا در مدت زمان معین به بهره‌ برداری برسد.

وی در بازدید از مسکن مهر اوشیب بابل، روند اجرایی این پروژه را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: پروژه مسکن مهر بابل و دیگر شهرهای مازندران از روند اجرایی خوبی برخوردار بوده و هر متقاضی دریافت مسکن مهر که واجد شرایط بوده در قالب خودمالکی و سایر طرح‌ها در مدت زمان کوتاه صاحب مسکن می‌شود.



محفوظی تصریح کرد: روند اجرایی پروژه‌ های راه و مسکن و شهرسازی مازندران مطلوب بوده و از سرعت بسیار خوبی برخوردار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، هدف از بازدید از پروژه‌های راه و شهرسازی را رفع موانع و مشکلات پروژه‌ ها برشمرد و بیان داشت: با بازدید از پروژه‌ها درصدد هستیم با استفاده از سایر منابع موجود قولهای داده شده مسئولان را برای تسریع پروژه‌ ها عملی کنیم.